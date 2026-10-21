וויליאם ריבס, ותיק מלחמת וייטנאם בן 77 שהורשע ברצח שוטר לפני 40 שנה, הוצא להורג אמש (שלישי) בזריקת רעל בבית הכלא של מדינת פלורידה , סמוך לעיר סטארק. ריבס, שהמתין עשרות שנים לביצוע גזר דינו, הפך לאדם ה-18 שמוצא להורג במדינה מתחילת השנה, והאסיר השמיני מעל גיל 70 שהוצא להורג בפלורידה בתקופה זו. הוצאתו להורג התבצעה למרות ניסיונות של עורכי דינו ושל יותר ממאה יוצאי צבא לשכנע את הרשויות להעניק לו חנינה בשל מצבו הנפשי.

גלריה וויליאם ריבס ( Florida Department of Corrections )

בשעה 18:00 שעון פלורידה הורם הווילון בחדר ההוצאות להורג, וריבס נראה כשהוא קשור למיטת המתכת, עם עירוי המחובר לזרועו. כשנשאל אם ברצונו לומר מילים אחרונות, השיב בקצרה: "לא, אין לי". זמן קצר לאחר מכן החלה הזרקת שלושת החומרים שנועדו להביא למותו. לפי עיתונאי סוכנות הידיעות AP שנכח במקום, כ-30 שניות לאחר תחילת ההזרקה נשם ריבס כמה נשימות עמוקות, ואז חדל לנוע. לאחר כמה דקות ניגש אליו אחד מאנשי צוות בית הכלא, ניער את כתפיו וקרא בשמו, אך לא התקבלה תגובה. איש צוות רפואי נכנס לחדר ובדק אם ליבו עדיין פועם, ובשעה 18:12 נקבע מותו.

בין הנוכחים שצפו בהוצאה להורג היו בני משפחתו של השוטר שנרצח, ריצ'רד רצקוסקי, והשריף של מחוז אינדיאן ריבר, אריק פלאוורס. מארק רצקוסקי, אחיו של השוטר, אמר לאחר מכן כי אחיו זכה סוף סוף לצדק. השריף, לעומת זאת, תיאר את ההוצאה להורג כסגירת מעגל, אך לא כעשיית צדק. "הלוואי שכולנו היינו זוכים להגיע לגיל 77 ולמות בשלווה כזאת. לדעתי, זה בשום אופן לא צדק", , אמר פלאוורס. לדבריו, מותו של ריבס אינו משתווה לאופן האלים שבו נרצח השוטר לפני ארבעה עשורים.

האירוע שהוביל לגזר דין המוות התרחש ב-23 בספטמבר 1986, סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, מחוץ לחנות נוחות באזור ורו ביץ' שבפלורידה. ריבס, שהיה אז בן 37, התקשר למוקד החירום 911 מטלפון ציבורי מחוץ לחנות. בהמשך סיפר לחוקריו כי עשה זאת משום שלא היה ברשותו כסף להזמין מונית. השוטר ריצ'רד רצקוסקי הגיע למקום בעקבות הקריאה ושוחח עם ריבס. לפי מסמכי בית המשפט, השוטר אף ביקש מהמוקד להזמין עבורו מונית.

הגיע לעזור ונורה למוות. ריצ'רד רצקוסקי, השוטר שריבס רצח ( Wikipedia )

אלא שבזמן שהשניים המתינו, נפל אקדח ממכנסיו של ריבס. השוטר ניסה למנוע ממנו להרים את הנשק, ובין השניים התפתח מאבק. ריבס הצליח להשתלט מחדש על האקדח. לפי ממצאי החקירה, השוטר החל לסגת וניסה להימלט, אך ריבס ירה לעברו ארבע פעמים. רצקוסקי נפצע אנושות ומת מאוחר יותר באותו בוקר. ריבס נמלט מהזירה, אך נעצר לאחר מכן והודה במעשה.

ב-1987 הורשע ריבס ברצח מדרגה ראשונה ונידון למוות. אלא שבהמשך ביטל בית המשפט העליון של פלורידה את הרשעתו בשל ניגוד עניינים של התובע, שייצג בעבר את ריבס בהליך פלילי אחר. משפט חוזר נערך, וב-1992 הורשע ריבס שוב ונידון למוות פעם נוספת. במשך השנים הגיש ריבס שורה ארוכה של ערעורים ובקשות לבחון מחדש את עונשו, אך אלה נדחו. גם ניסיונו האחרון לעצור את ההוצאה להורג נכשל: שעות לפני ביצועה דחה בית המשפט העליון של ארה"ב את בקשתו, ללא נימוק.

"הוא חזר בראשו לשדה הקרב בווייטנאם"

אחת הטענות המרכזיות שהעלו סנגוריו של ריבס הייתה כי מצבו הנפשי בעקבות שירותו במלחמת וייטנאם לא זכה להתייחסות מספקת במשפט. לטענתם, ריבס סבל מהפרעת דחק פוסט-טראומטית חמורה, שהשפיעה על התנהגותו ועל יכולתו לשלוט בתגובותיו ברגעים שהובילו לרצח. משרד החיילים המשוחררים האמריקני קבע בשלב מאוחר יותר כי ריבס סובל מנכות בשיעור של 100% בשל פוסט-טראומה שקשורה לשירותו הצבאי. עורכי דינו טענו כי חבר המושבעים שהמליץ להטיל עליו עונש מוות לא נחשף לקביעה זו ולמלוא הראיות בדבר מצבו הנפשי.

צ'אנס מאייר, אחד מעורכי הדין שייצגו את ריבס בעבר, סיפר כי מומחים לבריאות הנפש שבדקו אותו סברו כי בזמן הירי הוא חווה הבזק זיכרון טראומטי ממלחמת וייטנאם. לדבריהם, המפגש עם אדם במדים ועם כלי נשק עלול היה להפעיל אצלו תגובה בלתי נשלטת. "הוא הרגיש כאילו הוא שוב בקרב יריות בווייטנאם", כתב מאייר במאמר שפרסם לפני ההוצאה להורג.

מושל פלורידה רון דסנטיס. מוביל מספר ההוצאות להורג בארה"ב ( צילום: רויטרס /Ibraheem Abu Mustafa )

לדבריו, מומחים הסבירו לו כי ריבס לא היה מסוגל לשלוט בדחפיו באותם רגעים. נדגיש כי מדובר בטענה שהעלתה ההגנה, ולא בקביעה שהתקבלה על ידי בתי המשפט. לטענת הסנגורים, עורך הדין שייצג את ריבס במשפט החוזר לא הצליח להציג לחבר המושבעים את מלוא המסמכים הרפואיים והראיות שהיו עשויים לשפוך אור על מצבו. הם טענו כי לו היה המידע מוצג במלואו, ייתכן שהמושבעים היו ממליצים על עונש אחר.

יום לפני ההוצאה להורג שלחו יותר ממאה יוצאי צבא אמריקנים מכתב למושל פלורידה, רון דסנטיס, וביקשו ממנו לחון את ריבס. החותמים, ששירתו בענפים שונים של הכוחות המזוינים, הדגישו כי ריבס התנדב לשרת את ארצו ונפגע נפשית כתוצאה משירותו. "ריבס שירת כשארצו קראה לו, והתנדב לעשות יותר ממה שהתבקש", כתבו. "כשחזר פגוע משירותו, הוא לא קיבל את העזרה שהיה זקוק לה. פלורידה לא צריכה להפוך את הכישלון הזה לסופי באמצעות הוצאתו להורג". למרות הפנייה, המושל לא התערב והוצאתו להורג של ריבס התקיימה כמתוכנן.