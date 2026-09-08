שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר בריאיון לרשת BBC כי "אם בריטניה תמשיך לקדם את הסנקציות נגד 'ההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בגדה המערבית', אין ספק שתהיה תגובה אמריקנית". האקבי טען כי "תגובה יכולה להיות ברמה המדינית או הפדרלית", והעריך שתגובה כזו יכולה "ליצור השפעה אדירה על הכלכלה הבריטית". ההחלטה הבריטית בנושא צפויה להתקבל בין השעות 16:00-14:00 שעון מקומי, ובמוקד ההתלבטות הבריטית עומדת האפשרות לבחור בין צעדים כלכליים נגד מוצרים שמקורם בהתנחלויות, כולל מוצרים ממזרח ירושלים ורמת הגולן, לבין סנקציות אישיות נגד ישראלים, או שילוב בין השניים.