"חייבים להעיף את נתניהו", שומעים מכל עבר. "זה הדבר הכי דחוף. אחרת הכול נגמר וכבר לא יישאר לנו על מה להילחם. אחרי שנצליח במשימה הזאת נטפל בכל העניינים האחרים. אבל זה ורק זה חשוב כרגע".

אין ספק שראש הממשלה שלנו חסר מצפון וחסר רחמים, ולדעתי הוא יקריב את כולנו על מזבח טובתו האישית. חייבים להיפרד ממנו ויפה שנה אחת קודם. תזכורת לכך קיבלנו בתחקיר של שלומי אלדר ורות יובל שלפיו נתניהו קיבל התראה על מתקפת חמאס האכזרית – וזה רק מאשש את מה שכבר ידענו, שהמשך שלטונו מסכן את כל מי שחי במזרח התיכון.

אבל, וזה אבל גדול מאד, קיים עוד יעד חשוב לא פחות בבחירות הקרובות והגשמתו גם אפשרית וגם לא עומדת בסתירה לצורך הבהול בהחלפת נתניהו: חיזוק הכוח היחידי בפוליטיקה הישראלית שנלחם על כך שהמקום הזה יהיה ראוי להיחשב כדמוקרטי, קרי הרשימה המשותפת. ועל כן הבחירה הטבעית, המתבקשת וההגיונית ביותר עבור כל מי שבאמת רוצה לראות כאן שינוי ולא מסתפק במראית עין שלו היא להצביע למשותפת.

ראשי הרשימה המשותפת באירוע הגשת הרשימה לכנסת ( צילום: שלו שלום )

אי אפשר להתלונן על זה שהדמוקרטיה בסכנה ובה בעת להצביע למפלגות שמתעלמות לחלוטין מכל הביטויים הכי מזוקקים ואלימים של היעדר הדמוקרטיה: הכיבוש, ההרג ההמוני בעזה ובגדה וקידום העליונות היהודית. כמו שאמר בזמנו פרופ' סמי שלום שטרית: "אילו הייתי גרמני נוצרי ב-1933, לא הייתי מסתפק בהצבעה עבור הקומוניסטים – הייתי מחפש בנרות מפלגה יהודית כדי להצביע עבורה".

עוד ועוד אנשים מבינים את הקשר העמוק שבין ההפיכה המשטרית לבין הכיבוש והמשך השליטה במיליוני בני אדם בעזה ובגדה המערבית. עוד ועוד אנשים מבינים שב-7 באוקטובר קרסה לא רק קונספציית שימון החמאס של נתניהו וחבריו אלא קרסה גם אחת ולתמיד האשליה לה שותפים רבים במרכז ובשמאל הציוני, שאפשר יהיה לחיות כאן בשלום ובביטחון מבלי לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני ומבלי לאפשר חיים של צדק, שוויון וחופש לפלסטינים שחיים ומתים בעזה ובגדה.

דין "הדמוקרטים" כמובן אינו כדין "ביחד" או "ישר", אבל ברגע שמדינת ישראל יוצאת לעוד מלחמת אין ברירה מיותרת ורעה כמו זו באיראן – גם הם עומדים דום ולא מעזים להתנגד לה. ובזמן שברור לכולם שאף אחד מהירדן ועד הים לא יהיה בטוח לעולם כל עוד לא תקום מדינה פלסטינית עצמאית, מבחינת הדמוקרטים זה לא הזמן לדבר על זה ועדיף להתעסק בדברים אחרים. ובזמן שבמתקני הכליאה הישראלים מעונים קשות על בסיס קבוע עוד ועוד פלסטינים לא תשמעו את הדמוקרטים בביקורת על זה. ובזמן שהמתנחלים מגרשים קהילות שלמות מאדמתם ורוצחים בדם קר עוד ועוד פלסטינים בגדה המערבית, לא תשמעו את "הדמוקרטים" אומרים ולו מילה אחת רעה על הצבא שמעודד ומאפשר את כל זה. ובזמן שכל השחקנים בפוליטיקה הישראלית – כולל "הדמוקרטים" – משתפים פעולה עם זה שהרשימה המשותפת מוקצית מחמת מיאוס ואינה מהווה פרטנרית לגיטימית בקואליציה העתידית מסיבות גזעניות ופאשיסטיות - מה יותר הגיוני מלהצביע לרשימה שכולם מחרימים אותה רק בגלל שמאוד אופנתי להתייחס לכל ערבי שאיננו מתכחש לזהות הפלסטינית שלו כאל פצצה מתקתקת שחובה להתרחק ממנה.

הרשימה המשותפת מחויבת לקחת חלק בהחלפתו של נתניהו ואמרה זאת כבר אינספור פעמים. למרות שהיא כבר נכוותה מאד בעבר עת המליצה על בני "החזרתי את עזה לתקופת האבן" גנץ לראשות הממשלה וקיבלה בתמורה את נתניהו כראש ממשלה, היא מן הסתם תמליץ בסופו של דבר על איזנקוט כראש ממשלה

הרשימה המשותפת מחויבת לקחת חלק בהחלפתו של נתניהו ואמרה זאת כבר אינספור פעמים. למרות שהיא כבר נכוותה מאד בעבר עת המליצה על בני "החזרתי את עזה לתקופת האבן" גנץ לראשות הממשלה וקיבלה בתמורה את נתניהו כראש ממשלה, היא מן הסתם תמליץ בסופו של דבר על איזנקוט כראש ממשלה, כי גם לה ברור שלמרות הימניות והמליטרסיטיות שלו הוא עדיף על נתניהו. ובה בעת ברור גם שהמשותפת לא תעניק גוש חוסם לאיזנקוט מבלי לדרוש משהו בתמורה. אלו הם חוקי המשחק והם תקפים גם לגביה.

צילום: יונתן בלום

אז אם אתם רוצים להעיף את נתניהו ובמקביל אתם באמת ובתמים מתנגדים לכיבוש, להרג ההמוני בעזה ובגדה, לאפרטהייד ולעליונות היהודית – תצביעו לרשימה המשותפת ותחזקו את השמאל האמיתי היחידי שקיים בישראל, שמאל שלא מפחד לקרוא למציאות בשמה ושעדיין מאמין בדברים מוזרים כמו צדק, שוויון ושלום.