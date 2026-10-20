איראן טענה בצהריים (שלישי) כי שתי מכליות נפט ששטו בנתיב הדרומי במצר הורמוז עלו על מוקשים והתפוצצו. ההודעה האיראנית על הפגיעה במכליות באה בשעה שטהרן מגבירה את הלחץ על כלי השיט שמנסים לעבור במצר, בין השאר כדי להעלות את מחירי הנפט מתוך תקווה "להעניש" את הנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.

בשבועות האחרונים, למרות הגברת התקיפות מצד איראן נגד מכליות, ארה"ב הצליחה להגביר דרמטית את זרימת הנפט מהמפרץ הפרסי. לפי "וושינגטון פוסט", היא עושה זאת במבצעים שכוללים מטוסי קרב, כטב"מים וכוחות מיוחדים - שעוסקים בהכוונת כלי השיט בדרכם אל המפרץ הפרסי ובדרך החוצה ממנו. איראן מצידה הוציאה לפועל תקיפות נגד כ-30 מכליות מדי שבוע. החודש, לפי נתוני מרכז הסחר הימי הבריטי, האיראנים תקפו יותר מ-20 כלי שיט. אחד מהם טבע.

התיעוד של איראן: כלי שיט טבע אחרי שהותקף בהורמוז





תיעוד מהורמוז: "מכשירי אייפון צפים אחרי שספינה הוטבעה"





לאיראן הגיע היום מפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, שהיה אחת הדמויות המתווכות בין האמריקנים לאיראנים מאז הפסקת האש שהוכרזה בין הצדדים בתום המלחמה האחרונה. מוניר נחשב לאחד האנשים החזקים בפקיסטן, שבשנים האחרונות הלך והתחזק כוחו הפוליטי אל מול הממשלה המקומית. דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאי, אמר שהוא לא יודע מה מטרת ביקורו של מוניר. "עלינו לדבר איתו כדי לברר במה יעסוק הביקור", אמר בקאי.

הדובר האיראני לא התעלם מהעובדה שבימים האחרונים מנשבות רוחות המלחמה שוב במזרח התיכון. דוגמה לכך היא האזהרות שמשמיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כלפי איראן ושלוחיה. גם הבוקר הוא ביקש להזהיר את האיראנים מפני אפשרות שיחליטו לתקוף את ישראל. בקאי מצידו אמר כי טהרן לא מתכננת להעניק ויתורים בתחום הגרעין, והוסיף כי היא עדיין מתעקשת לנהל את מצר הורמוז.

"אנחנו חיים יום ולילה עם האפשרות למלחמה. אנחנו לא נמצאים במצב של שלום. מגיני איראן ערוכים להדוף כל פעולה עוינת", קבע. "עמדותינו ודרישותינו, ברורות. המסר שהתקבל מהצד השני היה בלתי מספק וחלקי. אנחנו הבהרנו את עמדותינו".

אסים מוניר בביקורו הקודם באיראן, עם יו"ר הפרלמנט קאליבאף. בטהרן לא יודעים מה המטרה

הרצון של טהרן לנהל את מצר הורמוז הביא אותה לתאר את המהלכים האמריקניים במצר בתור "הברחות". אחד הנושאים שמעסיקים את התקשורת האיראנית בימים אלה הוא בחירות האמצע, ובייחוד מחירי האנרגיה והשפל בתמיכה בטראמפ. ב"וושינגטון פוסט" צוטטו דיפלומט מערבי ודיפלומט ערבי בעודם מתארים כי בקרב הבכירים האיראנים, המטרה הפכה להעניש את טראמפ בבחירות האמצע - בדיוק כמו משבר בני הערובה שפגע בקרטר ב-1980. "הם באובססיה", אמר הדיפלומט הערבי על הבכירים האיראנים. "הם חושבים שהם יכולים להפיל את הנשיא".