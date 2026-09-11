לרגל ציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר 2001, סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, חשפה היום (שישי) 69 מסמכי מודיעין מסווגים שהוגשו לנשיאים ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו למתקפת הטרור. החשיפה כוללת דוח מודיעיני מ-10 בספטמבר 1998 שבו הופיעה אזהרה שלפיה ארגון אל קאעידה "עלול להטיס מטוס עמוס חומרי נפץ אל עיר אמריקנית".

גלריה מגדלי התאומים 11 בספטמבר 2001 ( צילום: AP Photo/Chao Soi Cheong, File )

המסמכים שנחשפו אינם כוללים גילויים דרמטיים חדשים, והם מחזקים את ממצאי ועדת החקירה הלאומית מ-2004, אבל סוגיה מרכזית שעולה מן התיקים היא עד כמה המידע הגיע ישירות לעיונם של המנהיגים. ועדת החקירה הלאומית ציינה כי דבר קיומו של המידע על כוונת אל קאעידה להשתמש במטוס ממולכד נתפס במערכת המודיעינית, אך לא נקבע בבירור אם הדיווח הספציפי הזה הגיע ישירות לשולחנו של הנשיא.

הן קלינטון והן בוש העידו בפני הוועדה כי הבינו את גודל האיום מצד אוסאמה בן לאדן, אך חברי הוועדה קבעו בדוח המסכם כי "איננו מאמינים כי הם הבינו לחלוטין כמה אנשים אל קאעידה עלול להרוג, ובאיזו מהירות הוא עשוי לעשות זאת".

ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הצהיר עם פרסום המסמכים כי "לפני 25 שנים, מתקפות 11 בספטמבר הנחיתו מכה על האומה שלנו, אך הן לא שברו אותנו. דורות של קציני CIA הקדישו מאז את הקריירה שלהם להבטחת צדק עבור האמריקנים שנפלו ולכך שאל קאעידה לעולם לא יפגע עוד במדינתנו".

"לא הובן לחלוטין כמה אנשים אל קאעידה עלול להרוג". הנשיא בוש ( צילום: Gene J. Puskar/AP )

היה חשש מ"שחיקת אזהרות". הנשיא קלינטון ( צילום: AP )

מניתוח המסמכים שנחשפו עולה כי המודיעין האמריקני סיפק אזהרות עקביות לגבי כוונותיו של בן לאדן, אך נכשל בהערכת היקף הפיגוע המתוכנן. בסוכנות הביון ציינו כי איסוף המודיעין ממקורות אנושיים באותן שנים לא היה מיטבי. לצד זאת, תדירות הדיווחים העמומים יצרה חשש מפני "שחיקת אזהרות" בקרב מקבלי ההחלטות. מסמך מ-3 באוגוסט 1999 אף בחן את ההשערה כי ריבוי הדיווחים על יעדים שונים נועד להטעות את ארה"ב, תפיסה שנתמכה באותה תקופה גם על ידי שר הביטחון דונלד רמספלד.

ציר הזמן של הסקירות הנשיאותיות מראה כיצד איומים צפו ונעלמו. ביולי 1998, חמישה שבועות לפני הפיגועים בשגרירויות ארה"ב באפריקה, הוצג דוח המפרט את כוונות הארגון להכות בארה"ב, לצד קביעה כי השאיפות הללו "סבירות". ב-24 ביולי 2001 דיווח המודיעין כי מתקפה מתוכננת נדחתה בפעם השנייה ברציפות. ב-28 באוגוסט 2001, שבועיים בלבד לפני האסון, הוגשה סקירה שהזכירה איומי התנקשות, חטיפה, ירי רקטות ושימוש בנשק כימי או ביולוגי, אך לא כללה כל אזכור לפגיעה בשטח ארה"ב או לשימוש במטוסים. באותו דוח נכתב כי "שליחים או מחבלים מתאבדים חסרי ניסיון עושים טעויות שחושפות פרטי מזימה".

כשלי המודיעין הביאו לארגון מחדש. ראש ה-CIA רטקליף ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

בעקבות כשלי המודיעין וחוסר השיתוף במידע בין ה-CIA ל-FBI, בוצע ארגון מחדש במערך הביטחון הלאומי, שכלל את הקמת המשרד לביטחון המולדת ומינהל ראש המודיעין הלאומי. חברת ועדת החקירה ג'יימי גורליק ציינה כי המסמכים שנחשפו כעת "עולים בקנה אחד עם הערכת הוועדה לגבי המודיעין שקדם למתקפה".