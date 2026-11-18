במשך מאות שנים הייתה הנצרות הדת הגדולה בעולם, אך ייתכן שהמצב הזה עומד להשתנות בעוד פחות מעשור. על פי תחזיות חדשות של מכון המחקר האמריקני "פיו" (Pew), עד שנת 2035 צפויים לחיות בכדור הארץ יותר מוסלמים מאשר נוצרים. שתי הקבוצות הדתיות גְדֵלוֹת במספרן, אך אוכלוסיית המוסלמים גדלה בקצב מהיר הרבה יותר. לפי המחקר החדש המתפרסם הערב (יום ד'), עד שנת 2070, אם המגמות הנוכחיות יימשכו, צפויים לחיות בעולם יותר מ-3.6 מיליארד מוסלמים, לעומת מעט פחות מ-3 מיליארד נוצרים.

על פי התחזית החדשה, שמכון "פיו" מפרסם כעדכון לדוח קודם שלו מ-2015, אוכלוסיית העולם הכוללת תגדל ב-29% בין השנים 2020 ל-2070. המוסלמים והנוצרים הם הקבוצות הדתיות היחידות שנבחנו במחקר ושצפויות להדביק את קצב הגידול של אוכלוסיית העולם: אוכלוסיית הנוצרים צפויה לגדול ב-30%, ואילו אוכלוסיית המוסלמים ב-80%. כתוצאה מכך, חלקן של קבוצות דתיות רבות באוכלוסיית העולם צפוי להשתנות. שיעור המוסלמים מכלל אוכלוסיית העולם צפוי לגדול מ-26% בשנת 2020 ל-36% בשנת 2070. לעומת זאת, שיעור הנוצרים צפוי להישאר יציב למדי, ולעמוד על 29%. שיעור היהודים עד 2070 צפוי לגדול בכ-20% בלבד. על פי התחזיות בשנת 2070 – 62% מהיהודים יחיו בישראל, לעומת כ-46% כיום (נתונים מלאים יותר מופיעים בהמשך הידיעה).

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בנוסף, מספרם של הבודהיסטים צפוי להצטמצם בעשורים הקרובים, הן במספרים מוחלטים והן כחלקם היחסי באוכלוסיית העולם. גם מספרם היחסי של האנשים שאינם משתייכים לדת כלשהי – המכונים לעיתים "חסרי השתייכות דתית" – צפוי לרדת במידה ניכרת: מ-24% מאוכלוסיית העולם בשנת 2020 ל-17% בשנת 2070. הגודל העתידי של הקבוצות הדתיות מושפע במידה רבה מהמגמות הדמוגרפיות במדינות ובאזורים שבהם מרוכזים בני כל קבוצה.

מחברי הדוח צופים כי במאה ה-21, מרבית הגידול באוכלוסיית העולם צפוי להתרחש באפריקה, ובמיוחד במדינות שמדרום למדבר סהרה. עד שנת 2070, יותר מרבע מאוכלוסיית העולם צפויים להתגורר באפריקה שמדרום לסהרה. מכיוון שרובם המכריע של התושבים באזור כיום הם נוצרים או מוסלמים, שיעורי הילודה הגבוהים בו והעלייה בתוחלת החיים צפויים להגדיל את מספרם של בני שתי הדתות ברחבי העולם. לעומת זאת, אוכלוסייתם של אזורים גיאוגרפיים מרכזיים אחרים צפויה לגדול בקצב מתון יותר, או אף להצטמצם. כך למשל, בין השנים 2020 ל-2070 צפוי מספר התושבים באירופה לרדת, ושיעורה של אירופה מכלל אוכלוסיית העולם צפוי להצטמצם מ-10% ל-6% בלבד.

מחברי הדוח מסבירים כי להבדלים בשיעורי הפריון יש השפעה משמעותית על גודל האוכלוסיות. ברחבי העולם, מוסלמים נוטים להביא לעולם יותר ילדים מבני הקבוצות הדתיות המרכזיות האחרות. בתקופה שבין 2020 ל-2025 עמד שיעור הפריון הכולל בקרב מוסלמים על 3.1 ילדים לאישה. לשם השוואה, בקרב מי שאינם מוסלמים עמד הנתון על 2 ילדים לאישה בלבד.

גם לגיל הנוכחי של בני כל קבוצה דתית יש תפקיד בתחזיות. באוכלוסיות צעירות יותר, שיעור גדול יותר מהאנשים טרם סיימו את שנות הפוריות שלהם. בממוצע, המוסלמים ברחבי העולם צעירים יותר מבני כל קבוצה דתית אחרת שנבחנה במחקר. נכון לשנת 2020, הגיל החציוני של המוסלמים היה 24, כמעט עשור פחות מהגיל החציוני של מי שאינם מוסלמים, שעמד על 33.

אם המגמות הנוכחיות יימשכו, עד שנת 2070 יותר ממחצית הנוצרים בעולם יחיו באפריקה שמדרום לסהרה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תעקוף את ארצות הברית ותהפוך למדינה שבה מספר הנוצרים הגדול ביותר בעולם. בארצות הברית כבר לא יהיה רוב נוצרי, אף שהנוצרים יישארו הקבוצה הדתית הגדולה ביותר במדינה. בפקיסטן תהיה אוכלוסיית המוסלמים הגדולה בעולם, ואחריה הודו, ניגריה ואינדונזיה (שבה חיה כיום אוכלוסיית המוסלמים הגדולה ביותר).

מספר ההינדים בהודו יגדל יותר מבכל מדינה אחרת במספרים מוחלטים, אך קצב הגידול שלהם יהיה מהיר יותר במדינות שמחוץ להודו, ובהן ארצות הברית. אוכלוסייתן הכוללת של סין, יפן ודרום קוריאה תצטמצם, ומספר הבודהיסטים במדינות אלה יירד ביותר ממחצית. ברוב המדינות יהיה מספר גדול יותר של אנשים שאינם משתייכים לדת כלשהי בהשוואה להיום. עם זאת, הגידול הזה יקוזז במלואו בשל הירידה באוכלוסייה בסין, שבה מתגורר כיום רובם של חסרי ההשתייכות הדתית בעולם.

זינוק המוסלמים באירופה, והמהפך באסיה

על פי הדוח המדינה עם מספר המוסלמים הגבוה ביותר ב-2070 תהיה פקיסטן, שם יתגוררו כ-461 מיליון מוסלמים. במקום השני תהיה הודו עם כ-333,620,000, ניגריה במקום השלישי עם 282,130,000 ואינדונזיה – המדינה עם האוכלוסייה הגדולה ביותר בעולם כיום – תרד למקום הרביעי עם 273,860,000 מוסלמים.

גלריה נשים מוסלמיות בתפילת עיד אל-אדחא בלאהור, פקיסטן ( צילום: AFP )

בבנגלדש צפויים לחיות בעוד 44 שנה יותר מ-218 מיליון מוסלמים, במצרים יותר מ-172 מיליון, באתיופיה למעלה מ-128 מיליון, בסודן יותר מ-116 מיליון, בטורקיה קרוב ל-100 מיליון מוסלמים יחיו ב-2070 ובאפגניסטן המספר יהיה דומה.

מחברי הדוח מעריכים כי מספר המוסלמים בשבדיה יגיע ב-2070 לקרוב ל-19.3%, בצרפת באותה שנה כל אזרח חמישי יהיה מוסלמי, בבלגיה 17.5% מהתושבים יהיו מוסלמים, בקנדה 15.6%, באוסטריה 18.9%, באיטליה 14.5% ובבריטניה 16%. בכל המדינות הללו מדובר בגידול חד. עוד עולה מהנתונים כי 12% מהאזרחים בספרד ב-2070 יהיו מוסלמים, וכך גם 14.3% מהגרמנים, 12.8% מההולנדים, 11.5% מהיוונים, 9.8% מהאוסטרלים ו-9.2% מהנורבגים. ההערכות הן כי ב-2070 שיעור המוסלמים באירופה יעמוד על 8.8% ללא הגירה ועד 12.7% עם הגירה.

ילדות מוסלמיות בטקס חנוכת מסגד בגרמניה. ארכיון ( צילום: AFP )

באיראן, שהאוכלוסייה שלה לא צפויה לגדול באופן משמעותי לפי מחברי הדוח, 100% מהתושבים ב-2070 יהיו מוסלמים. באפגניסטן, תימן, עיראק, סומליה, מרוקו, תוניסיה, טורקיה, טג'יקיסטן, אלג'יריה, סודן והרשות הפלסטינית מעל 99% מהתושבים יהיו מוסלמים. על פי ההערכות מספר המוסלמים במזרח התיכון ובצפון אפריקה צפוי לגדול ב-44 השנים הקרובות בכ-338 מיליון בני אדם, ליותר מ-750 מיליון בסך הכול.

קונגו תהפוך למדינה הנוצרית הכי גדולה

על פי ההערכות בשנת 2070 כ-299 מיליון נוצרים יחיו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שתהיה המדינה הנוצרית הגדולה בעולם. למעשה, על פי התחזיות יותר מ-10% מכלל הנוצרים בעולם יגורו במדינה האפריקנית.

חלוקת שקי קמח בכנסייה בעיר גומה שבקונגו. ב-2070 10% מכלל הנוצרים בעולם יחיו שם ( צילום: Gaylon Wampler / Shutterstock )

במקום השני נמצאת ארצות הברית, שם יתגוררו כ-174 מיליון נוצרים ואחריה מדורגות אתיופיה (כ-150 מיליון), ברזיל (כ-150 מיליון), ניגריה (כ-132 מיליון), טנזניה (כ-123 מיליון), מקסיקו (כ-117 מיליון), הפיליפינים (כ-113 מיליון), אוגנדה (כ-110 מיליון) ואנגולה שבה צפויים לחיות בעוד 44 שנה כ-100 מיליון נוצרים.

מהמחקר עולה כי במדינות רבות באירופה שיעור הנוצרים יירד באופן חד. בספרד הוא צפוי לרדת מ-69.5% ב-2020 ל-41.2% ב-2070, בבריטניה מ-49.4% ל-25.4%, בצרפת מ-46.5% ל-24.7%, בארצות הברית מ-64% ל-47.8% וביוון מ-89.5% ל-74.9%.

רוב היהודים יחיו בישראל, צניחה בצרפת

לפי המחקר של מכון "פיו", נכון לשנת 2020 חיו ברחבי העולם כ-15 מיליון יהודים לפי דתם, מתוכם 12.5 מיליון בישראל ובארצות הברית. על פי התחזיות של המרכז, בתוך כמה עשורים תחיה בישראל לבדה יותר ממחצית מאוכלוסיית היהודים בעולם.

אם המגמות הדמוגרפיות של השנים האחרונות יימשכו, בשנת 2070 יחיו בישראל 62% מיהודי העולם, לעומת 46% בשנת 2020. במהלך 50 השנים הללו צפוי מספר היהודים החיים בישראל לגדול מ-6.8 מיליון ל-11.1 מיליון, בעיקר כתוצאה ממה שדמוגרפים מכנים "ריבוי טבעי" – מצב שבו מספר הלידות באוכלוסייה עולה על מספר הפטירות.

בשונה מיהודים באזורים רבים אחרים בעולם, האוכלוסייה היהודית בישראל צעירה יחסית ושיעור הפריון בה גבוה, מה שמאפשר לה לגדול במהירות. תמונה הפוכה צפויה להתפתח בארצות הברית, משום שיהודי ארה"ב מבוגרים הרבה יותר בממוצע ושיעור הפריון שלהם נמוך יותר. אוכלוסיית היהודים בארצות הברית צפויה להצטמצם בכ-1.2 מיליון בני אדם בין 2020 ל-2070.

על פי התחזית בישראל יחיו כאמור בשנת 2070 כ-11 מיליון יהודים, בארצות הברית כ-4.5 מיליון, בקנדה כ-500 אלף, בבריטניה כ-280 אלף, בצרפת כ-180 אלף (לעומת כ-460 אלף כיום), באוסטרליה כ-140 אלף, בגרמניה כ-130 אלף, בברזיל כ-130 אלף, בארגנטינה כ-120 אלף ובמקסיקו כ-60 אלף. רוסיה, שמדורגת שביעית ב-2020 עם כ-120 אלף יהודים, לא מופיעה בדירוג עשר המדינות עם הכי הרבה יהודים ב-2070.

הגידול ב"חסרי הדת" יקוזז בסין המצטמקת

לפי ההערכות של מכון "פיו", נכון ל-2020 כמעט 2 מיליארד בני אדם ברחבי העולם אינם משתייכים לאף דת. המרכז צופה כי עד 2070 יגדל מספרם של חסרי ההשתייכות הדתית ברוב המדינות והטריטוריות. עם זאת, התחזיות שלנו מצביעות על כך שכל העלייה במספר חסרי ההשתייכות הדתית ברחבי העולם תקוזז במלואה בשל ירידה במספרם במדינה אחת בלבד: סין.

במפקדי אוכלוסין ובסקרים, חסרי השתייכות דתית הם מי שמשיבים לשאלה על זהותם הדתית כי הם אתאיסטים או אגנוסטים, או שאין להם דת. רבים בקבוצה זו אכן מחזיקים באמונות דתיות או רוחניות מסוימות ומקיימים מנהגים דתיים או רוחניים. אולם הם אינם מגדירים את עצמם כמי שהולכים בעקבות דת כלשהי או משתייכים אליה.

רחוב בהונג קונג. שיעורם של "חסרי הדת" בעולם יירד בגלל צניחת האוכלוסייה בסין ( צילום: starlings_images / Shutterstock )

אם המגמות הנוכחיות יימשכו, "חסרי הדת" יהוו 17% מאוכלוסיית העולם בשנת 2070, לעומת 24% בשנת 2020. מספרם המוחלט של חסרי ההשתייכות הדתית צפוי לרדת בעולם כולו ב-181 מיליון בני אדם. באותה תקופה צפוי מספרם של חסרי ההשתייכות הדתית לעלות ב-141 מדינות וטריטוריות – כ-70% מכלל המקומות שנבחנו. ב-37 מדינות וטריטוריות צפוי שיעורם באוכלוסייה לגדול במידה ניכרת (כלומר, בחמש נקודות אחוז לפחות).

על פי מכון המחקר בשנת 2070 יחיו בסין כ-917 מיליון חסרי דת, בארצות הברית כ-150 מיליון, בווייטנאם כ-77 מיליון, ביפן כ-59 מיליון, בברזיל כ-38 מיליון, בבריטניה כ-37.5 מיליון ובצרפת כ-37 מיליון.

בארה"ב הנוצרים יאבדו את הרוב

ארצות הברית צפויה לחוות שינוי דתי הדומה בעיקרו לזה שצפוי להתרחש בצפון אמריקה כולה. עד שנת 2070 צפוי שיעור הנוצרים לרדת לפחות ממחצית אוכלוסיית ארצות הברית, לעומת 64% כיום. מנגד, שיעור האנשים שאינם משתייכים לדת כלשהי צפוי לעלות לכ-41%.

היהודים, שהיו הקבוצה הדתית השלישית בגודלה במדינה בשנת 2020, צפויים להיות קבוצה קטנה יותר מהמוסלמים ומההינדים בשנת 2070, אם המגמות הדמוגרפיות הנוכחיות יימשכו. על-פי מרכז המחקר, כיום היהודים מהווים 1.7% מתושבי ארצות הברית, אך ב-2070 יירד השיעור ל-1.2% בלבד. שיעור המוסלמים במדינה צפוי מנגד לזנק מ-1.3% ב-2020 ל-3.7% ב-2070.

השינוי הצפוי בשיעור הנוצרים ובשיעור חסרי ההשתייכות הדתית יונע במידה רבה ממעבר בין דתות. בארצות הברית, הנוצרים נוטים לאבד יותר מאמינים מכפי שהם צוברים בעקבות מעבר של אנשים בין דתות. נוסף על כך, האמריקנים שאינם משתייכים לדת כלשהי צעירים בממוצע מהנוצרים בארצות הברית. בהנחה שכל שאר התנאים זהים, קבוצה צעירה יותר תגדל בקצב מהיר יותר מקבוצה מבוגרת יותר, משום שבאוכלוסייה הצעירה יש יותר אנשים בגיל הפריון ופחות אנשים שמתקרבים לסוף תוחלת חייהם הטבעית.

ב-2070 יהיה עדיין רוב נוצרי באירופה, אבל קטן מאוד

בשנת 2020, 67% מתושבי היבשת היו לפי הדוח נוצרים. אולם אם המגמות הדמוגרפיות של השנים האחרונות יימשכו, שיעור הנוצרים מכלל אוכלוסיית אירופה יצטמצם ל-52% עד שנת 2070. הסיבות העיקריות לכך הן שיעורי פריון נמוכים, גיל חציוני גבוה ומעבר בין קבוצות דתיות (בעיקר אנשים שעוזבים את הנצרות).

ההגירה צפויה לפי הדוח להגדיל דווקא את מספר הנוצרים באירופה, אך לא במידה שתספיק כדי לקזז את הירידה הנובעת מהזדקנות האוכלוסייה ומשיעורי הילודה הנמוכים. בשנת 2070, הקבוצה הדתית השנייה בגודלה באירופה תמשיך להיות חסרי ההשתייכות הדתית. שיעורם של חסרי הדת צפוי לגדול מרבע מאוכלוסיית אירופה בשנת 2020 לכשליש בשנת 2070. עיקר הגידול צפוי לנבוע מאנשים שגדלו כנוצרים, אך אינם מגדירים את עצמם עוד כבעלי השתייכות דתית כלשהי.

קתדרלת קלן בגרמניה. הנוצרים יישארו הרוב באירופה, אבל זה יהיה רוב קטן מאוד ( צילום: Shutterstock )

במקביל, שיעור המוסלמים צפוי לגדול מ-6% מאוכלוסיית אירופה בשנת 2020 ל-13% בשנת 2070. אף שמספרם יהיה קטן ממספרם של חסרי ההשתייכות הדתית, המוסלמים ימשיכו להיות הקבוצה השנייה בגודלה בקרב האירופים המזדהים עם דת כלשהי. מספרם צפוי לגדול מ-46 מיליון ל-80 מיליון בני אדם.

גם באיטליה ויוון: המדינות שאוכלוסייתן תצנח

ויהיו גם מדינות שהאוכלוסייה שלהן תצטמצם, בראשן סין שבה חיו בשנת 2020 כשני שלישים מכלל האנשים בעולם שאינם משתייכים לדת כלשהי. על פי הדוח, ב-2020 חיו בסין 1,426,110,000 בני אדם, ואילו בשנת 2070 המספר יצנח ל-1,005,020,000 בני אדם.

גם בקובה צפויה צניחה במספר התושבים. נכון ל-2020 התגוררו במדינה 11,180,000 בני אדם, ואילו ב-2070 המספר יעמוד על 6,880,000 בלבד. ביוון מספר התושבים יירד מ-10,700,000 ב-2020 ל-7,600,000 ב-2070; באיטליה צופים החוקרים ירידה באותה תקופה מ-59,910,000 ל-49,530,000 תושבים, ביפן מ-126,300,000 ל-85,420,000, במולדובה צפויה צניחה מ-3,070,000 ל-1,440,000 באותה תקופה, בפולין מ-38,170,000 ל-24,320,000 בני אדם תוך 50 שנה, ברומניה האוכלוסייה צפויה לרדת בכמחצית – מ-19,390,000 ל-10,360,000 וברוסיה מ-146,370,000 בשנת 2020 ל-97,490,000 בעוד 44 שנה.

ומה יקרה באמריקה הלטינית?

אם המגמות הנוכחיות יימשכו, שיעור הנוצרים מכלל אוכלוסיית אמריקה הלטינית והאיים הקריביים צפוי לרדת בהדרגה בעשורים הקרובים: מ-85% בשנת 2020 ל-77% בשנת 2070. הקבוצה ששיעורה צפוי לגדול במידה הרבה ביותר היא חסרי ההשתייכות הדתית, שצפויה לגדול מ-12% מאוכלוסיית האזור ל-19%.

פסל ישו הגואל בפסגת הר קורקובדו שבריו דה ז'ניירו, ברזיל. גם באמריקה הלטינית תהיה ירידה בשיעור הנוצרים ( צילום: Wagner Meier / Getty Images )

לצד זאת, לפי התחזית של מכון "פיו" הנוצרים וחסרי ההשתייכות הדתית ימשיכו יחד להוות את הרוב המכריע של תושבי אמריקה הלטינית והאיים הקריביים בשנת 2070, כפי שהיה גם בשנת 2020. לדתות הגדולות האחרות בעולם צפויה נוכחות מצומצמת בלבד באזור. המוסלמים, ההינדים, הבודהיסטים והיהודים צפויים להוות יחד פחות מ-1% מתושבי האזור בשנת 2070, כפי שהיה גם ב-2020.

כיום, כ-3% מתושבי האזור מזדהים עם דתות אחרות. מדובר בקטגוריה רחבה הכוללת מסורות דתיות אפרו-קריביות, אפרו-ברזילאיות ודתות של עמים ילידיים. שיעורה של קבוצה זו באוכלוסייה צפוי להישאר יציב בקירוב עד שנת 2070.