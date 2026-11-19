ארבעה מראשי האוניברסיטה העברית פרסמו מכתב בעניינו של הפעיל הפוליטי מהדי תונסי, סטודנט לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וקרימינולוגיה במוסד האקדמי שנעצר לפני כשבועיים ומוחזק במעצר מנהלי. על המכתב חתומים דיקן הפקולטה למדעי החברה פרופ' רענן סוליציאנו-קינן, דיקן הפקולטה למשפטים פרופ' בני פורת, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרופ' ברברה אוקון, וראש המכון לקרימינולוגיה פרופ' רוני פקטור. הארבעה כתבו כי מעצר מנהלי הוא "אמצעי משפטי קיצוני שנועד למקרים חריגים במיוחד", והוסיפו: ""מהדי הוא סטודנט בפקולטות שלנו, וככזה אנו חשים אחריות לגביו". לדבריהם, הם מקווים שיתברר בהקדם שתונסי אינו מעורב בפעילות לא-חוקית, ושבית המשפט ישחרר אותו כדי שיוכל לחזור ללימודים.