יעקב (יקי) חץ, מלוחמי גדוד 66 במלחמת ששת הימים, מעוטר עיטור העוז, חתן פרס ביטחון ישראל ומדליק משואה בטקס יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל, אחד מגיבורי קרב גבעת התחמושת, הלך היום לעולמו בגיל 80.

יקי חץ (חיימוביץ') ז"ל, שהיה בן 21 בעת הקרב על גבעת התחמושת, הפך לאחד מסמליו של הקרב ההיסטורי לשחרור ירושלים. במהלך הקרב, לאחר שמפקד מחלקתו יורם אלישיב נפגע, נטל יקי את הפיקוד על הכוח והמשיך להוביל את חבריו תחת אש כבדה. על אומץ לבו ותפקודו בקרב הוענק לו עיטור העוז. יקי השתתף ולחם גם במלחמת יום הכיפורים ועל השתתפותו במלחמה קיבל באיחור של 40 שנה אות הערכה מיוחד על לחימתו בחווה הסינית והצלת פצועים בשטח תוך כדי סיכון חייו.

גלריה יעקב (יקי) חץ ז"ל ( צילום: ארכיון גבעת התחמושת )

יקי חץ מרצה בפני פורום מטכ"ל בגבעת התחמושת ב-2012 ( צילום: מתוך "אתר הגבורה" )

סיפורו לא הסתיים בשוחות גבעת התחמושת. לאורך השנים הפך לאיש פיתוח וחדשנות ביטחונית, ובמסגרת עבודתו ברפאל היה שותף לפיתוח מערכות לחימה מתקדמות. בין היתר הגה את הרעיון שהוביל לפיתוח מערכת "מעוז", רחפן תקיפה מתקדם המשמש את לוחמי צה"ל. הרעיון נולד מתוך ניסיונו האישי כלוחם בקרב גבעת התחמושת, ומתוך הרצון להעניק ללוחמי העתיד יכולות שלא עמדו לרשותו ולרשות חבריו בשנת 1967.

בשנת 1982 זכה בפרס ביטחון ישראל על עבודתו הביטחונית, ובשנת 2017 נבחר להשיא משואה בטקס הממלכתי ביום העצמאות. לצד הישגיו הצבאיים והטכנולוגיים, היה יקי איש מורשת, חינוך וזיכרון. במשך עשרות שנים פעל להנחלת סיפורם של לוחמי ירושלים, נפגש עם דורות של צעירים וסיפר את סיפור הקרב ואת סיפור חבריו לנשק. בשנת 2023 פרסם את ספרו האוטוביוגרפי "טבילת אש", שבו תיאר את הקרב מנקודת מבטו האישית.

מכתב ששלח יעקב חץ למשפחתו ביום השני למלחמת ששת הימים:

סיפור גבורתו של יקי מונצח במוזיאון ששת הימים בגבעת התחמושת, המנציח את סיפור המלחמה, הקרבות לשחרור ירושלים ואיחודה ואת סיפוריהם האישיים של הלוחמים. עדותו וסיפורו האישי הם חלק מהמורשת המועברת למבקרים ולדורות הבאים. עבור גבעת התחמושת, יקי היה הרבה מעבר לאחד מגיבורי הקרב. הוא היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הגבעה, מדור הלוחמים שהפכו את המקום מאתר קרב למרכז חי של זיכרון, מורשת וחינוך.

מנחם לנדאו יו"ר עמותת גבעת התחמושת, ספד לו: "יקי חץ היה חלק בלתי נפרד מגבעת התחמושת - לא רק כאחד מגיבורי הקרב לשחרור ירושלים ולאיחודה, אלא כאדם שהקדיש את חייו לעשייה, ליצירה ולהנחלת המורשת לדורות הבאים. יקי היה איש אשכולות, בעל ידע עצום, רוח צעירה וסקרנות בלתי פוסקת. עבורנו הוא היה הרבה מעבר ללוחם ולגיבור ישראל – הוא היה בן בית, שותף לדרך וחבר יקר.

צילום: מתוך "אתר הגבורה"