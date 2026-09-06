דובר צה"ל מסר כי במסגרת התקיפות בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחסנים של אמצעי לחימה ומבנים שיועדו לשמש את מחבלי חיזבאללה לתכנון והכוונת מתווי טרור. התקיפות שצה"ל ביצע בדרום לבנון הן בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ לעבר הכוחות הבוקר. עוד נמסר מדובר צה"ל כי "הותקפה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים, במרחב בדרום לבנון. בתקופה האחרונה, מחבלי הארגון פעלו מתוך המפקדה והתעסקו בין היתר בתצפיות וארטילריה. טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות לצמצום הנזק הצפוי לאזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".