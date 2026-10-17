תיעוד שפורסם היום (שבת) בדרום הר חברון מראה, לכאורה, יהודים רעולי פנים שגונבים כבשים מתושבי כפר פלסטיני סמוך למסאפר יטא, בזמן שכוח צבאי נמצא במקום. על פי צה"ל, משימת החיילים הייתה להפסיק את החיכוך ולמנוע אלימות, החיילים קפצו לנקודה ופעלו להפרדת הצדדים.
לפי התיעוד, הכוח הצבאי הגיע למקום כבר בשלב מוקדם של האירוע, במהלך גניבת הכבשים. בסרטון נראה אחד החיילים חולף במרחק מטרים ספורים מרעולי הפנים בזמן שהם מובילים את הכבשים, בלי לנסות לעצור אותם. בהמשך מגיעים חיילים נוספים עם נשק שלוף, והחשודים נמלטים בריצה לידם. לפי התיעוד, החיילים לא ניסו לתפוס אף אחד מהם.
בשלב מאוחר יותר הגיעו למקום תושבים פלסטינים, והחיילים ירו באוויר כדי להרחיק אותם. לטענת הפלסטינים, הירי נועד למנוע מהתושבים לפעול נגד הגניבה.
אזהרת החירום של מערכת הביטחון מהפשיעה הלאומנית
נוכחות צה"ל באירוע, ואי מניעתו כפי שנראה בתיעוד, מגיעים ברקע טענות הפלסטינים כי צה"ל לא פועל מספיק נגד הפשיעה הלאומנית ביו"ש. בצה"ל הדגישו כי הקושי המרכזי בטיפול בתופעה נובע מההבדל הדרמטי בארגז הכלים המוקצה לכוחות. הגורם הביטחוני מסביר: "חשוב להבין - מול מחבלים פלסטינים עובדים בכל הכלים, מ-16־M ועד 16-F, ואוספים מודיעין עמוק. לעומת זאת, על 'צד כחול' אסור לצה"ל לאסוף מודיעין, וארגז הכלים שעומד לרשותנו מצומצם בהרבה".
למרות המגבלות הללו, במערכת הביטחון מבהירים כי הם ממצים עד תום את הכלים שעומדים לרשותם, אך על מנת לפתור את התופעה הם אומרים שיש לפעול במספר מישורים, כחינוך, ענישה והסברה, לצד המישור הכלכלי והמשפטי - הפעלת תקנות כ"תקנה 60" לחילוט רכבים, תקנות השבה והטלת קנסות כספיים על פינויים המוטלים על בעלי המאחזים. מישורים נוספים הם חינוך. במערכת הביטחון הדגישו כי נדרש להרחיב את הכלים הללו, להביא עוד צווים לחילוט רכבים ולסגור מעגל משפטי.
בצה"ל קוראים להקצאת כוחות ייעודיים נוספים לטיפול במשימה המורכבת הזו, ובמקביל מסבירים כי בשב"כ עושים כעת שימוש בכלים שלא היו בעבר. "ראש השב"כ פועל בצורה מאוד יצירתית והוא מביא לסיכולים מאוד יפים, דברים שלא היו פה קודם שאי אפשר לפרט", אומרים גורמים צבאיים, אך במקביל מעלים תהייה נוקבת לגבי מימון התופעה, ופונים למערכת המשפט: "אותם נערים פראי אדם מגייסים כספים, למה זה לא מוגדר כגיוס תרומות בלתי חוקי?".
בצה"ל גם היו רוצים לראות יותר גינויים מצד ראשי המועצות ובכירי ההתיישבות. "יש שני ראשי מועצות שלא מפחדים מכלום ואומרים את הדברים בצורה אמיתית, אבל איפה כל השאר", מבקרים גורמי ביטחון. "כשהם צריכים דברים מהצבא שומעים אותם בקול חזק, אז הם יודעים להשפיע ולהרים קול".