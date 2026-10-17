לפי התיעוד, הכוח הצבאי הגיע למקום כבר בשלב מוקדם של האירוע, במהלך גניבת הכבשים. בסרטון נראה אחד החיילים חולף במרחק מטרים ספורים מרעולי הפנים בזמן שהם מובילים את הכבשים, בלי לנסות לעצור אותם. בהמשך מגיעים חיילים נוספים עם נשק שלוף, והחשודים נמלטים בריצה לידם. לפי התיעוד, החיילים לא ניסו לתפוס אף אחד מהם.

לפי התיעוד, הכוח הצבאי הגיע למקום כבר בשלב מוקדם של האירוע, במהלך גניבת הכבשים. בסרטון נראה אחד החיילים חולף במרחק מטרים ספורים מרעולי הפנים בזמן שהם מובילים את הכבשים, בלי לנסות לעצור אותם. בהמשך מגיעים חיילים נוספים עם נשק שלוף, והחשודים נמלטים בריצה לידם. לפי התיעוד, החיילים לא ניסו לתפוס אף אחד מהם.

לפי התיעוד, הכוח הצבאי הגיע למקום כבר בשלב מוקדם של האירוע, במהלך גניבת הכבשים. בסרטון נראה אחד החיילים חולף במרחק מטרים ספורים מרעולי הפנים בזמן שהם מובילים את הכבשים, בלי לנסות לעצור אותם. בהמשך מגיעים חיילים נוספים עם נשק שלוף, והחשודים נמלטים בריצה לידם. לפי התיעוד, החיילים לא ניסו לתפוס אף אחד מהם.