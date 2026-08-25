מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו במדינות בעלות ברית כי ארה"ב אינה צפויה "לעת עתה" ליזום תקיפות חדשות באיראן, וכי הממשל מתמקד באמצעי לחץ אחרים - בהם המצור הימי והסנקציות החדשות שהוכרזו השבוע. כך דווח ב"אקסיוס" מפי גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, רוביו הבהיר כי וושינגטון אינה מתכננת בשלב זה לחזור ללחימה בהיקף נרחב, אך לא שלל תקיפות אם איראן תתקוף ראשונה. גורם אמריקני נוסף אמר כי זו צפויה להיות המדיניות לפחות עד לאחר בחירות אמצע הקדנציה. כמו כן, בממשל טוענים כי פינוי המוקשים ממרבית מצר הורמוז והגידול בתנועת מכליות הנפט בו הפחיתו משמעותית את יכולת המיקוח של איראן.