רשת CBS האמריקנית דיווחה בצהריים (יום שישי), מפי גורמים המעורים בפרטים, כי "ישראל וארצות הברית שוקלות לפתוח במתקפה חדשה על איראן בטווח הזמן הקרוב". דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין כתב על רקע הדיווחים הגוברים בימים האחרונים: "אין שינוי בהנחיות, ונדע לעדכן בכל שינוי אם יהיה. אל תתנו יד לשמועות. גלו אחריות והסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות".
יצוין כי גם בסמוך לתחילת המבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" פרסם דובר צה"ל הודעות "הרגעה", שבהן הדגיש כי "אין שינוי בהנחיות". בהודעתו היום, תא"ל דפרין הדגיש כי הוא מפרסם אותה "בעקבות השיח ושלל הפרסומים", והוסיף: "חשוב לי להבהיר טרם כניסת השבת שצה"ל מקיים הערכות מצב שוטפות ובמוכנות מלאה לתרחישים שונים, בהגנה ובהתקפה". דובר צה"ל סיכם את הודעתו באיחול: "שבת שלום ושקטה לכל עם ישראל".
לפי הדיווח ב-CBS, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודאג מהמהירות שבה האיראנים משקמים את יכולות ייצור הטילים הבליסטיים שלהם, ומהקצב שבו איראן פועלת למגן את התשתיות הצבאיות והגרעיניות שלה מפני תקיפה באמצעות העברתן אל מתחת לאדמה. הגורמים ששוחחו עם CBS אמרו כי צה"ל "ערוך לסבב לחימה חדש מול איראן ונמצא ברמת כוננות הגנתית שיא כדי להגיב לכל מתקפה ראשונה מצידה".
ברשת החדשות האמריקנית ציינו כי ישראל הייתה מעדיפה לצאת למבצע משותף חדש עם ארה"ב, אך לדברי הגורמים עדיין לא ברור אם טראמפ עצמו מעוניין להורות על פעולה צבאית חדשה - ואם כן, מאיזה סוג. לארה"ב, בינתיים, כוח אש משמעותי באזור, שכולל עשרות אלפי חיילים ושתי נושאות מטוסים על קבוצות התקיפה הנלוות אליהן - המונות עשרות ספינות מלחמה וכלי טיס. ב-CBS דיווחו כי אם טראמפ ייתן אור ירוק למבצע חדש נגד איראן, הכוחות האמריקנים יוכלו להוציאו לפועל בפרק זמן של בין יומיים לארבעה ימים.
הדיווח ב-CBS מצטרף לעוד שלל דיווחים על האפשרות שישראל וארה"ב יחדשו את המערכה מול איראן, כשברקע גם הסלמה מחודשת בימים האחרונים עם מתקפות חוזרות ונשנות של משמרות המהפכה על מכליות במצר הורמוז ותקיפות חדשות שלהם על יעדי צבא אמריקניים במדינות המפרץ, בעיקר בבחריין, תקיפות שעד כה טראמפ נמנע מלהגיב עליהן בצורה משמעותית. טראמפ, שאמנם דחה לעת עתה את הרעיון של הסכם מחודש עם איראן, מתלבט כבר זמן רב באפשרות של חידוש המערכה, אבל ברקע ניצב החשש שגם עוד סבב עצים מול איראן לא יביא להכנעת המשטר, והוא עצמו מתגאה שוב ושוב בהצלחת המצור הכלכלי על איראן, כך שייתכן שיעדיף להמשיך בגישה הנוכחית ולהימנע מהסלמה צבאית.
בכירים בישראל אמרו אמש ל-ynet שנתניהו דוחף בכל הכוח לתקיפה נגד איראן ומקווה שעם שובו הלילה של הנשיא טראמפ לוושינגטון, בתום הפסגה המשולשת שערך עם מנהיגי סין ורוסיה, הוא יצליח לשכנע אותו להסכים לתקיפה. "נתניהו יושב על האמריקנים בטירוף בתקווה לתפוס את טראמפ ולחלץ ממנו אור ירוק", אמר גורם ישראלי בכיר שמעורה בנושא. עם זאת, הנשיא האמריקני נשמע אמש כמי שלא ממהר להכריע ואמר לאתר "אקסיוס": "אני לא ממהר לקבל שום החלטה בנוגע לאיראן. נראה מה יקרה אחרי השנה החדשה".
אבל לפי הדיווח ב-CBS, "גם עבור טראמפ וגם עבור נתניהו ייתכן שחלון ההזדמנויות לפעולה משותפת נוספת הולך ונסגר". ברשת הזכירו את העובדה שב-3 בינואר יושבע הקונגרס החדש בארה"ב, שבו ישלטו הדמוקרטים המתנגדים נחרצות להמשך המלחמה ועשויים לנסות להערים קשיים על הנשיא, בין היתר באישור תקציבים ביטחוניים, בעוד נתניהו עומד כעת בפני האפשרות שתוקם ממשלה חדשה שתביא לפינויו מהלשכה. לפי דיווח אתמול ב"ניו יורק טיימס", נתניהו דוחף לצאת למערכה משותפת עם ארה"ב שתימשך ארבעה עד שבעה ימים, אולם מדובר בהערכת זמן שקשה מאוד לחזות מראש, והאיראנים מצדם מבהירים בהזדמנויות שונות כי הם יהיו אלה שיקבעו את סוף המלחמה הבאה, אם תפרוץ.
נתניהו, שעומד כעת בראש ממשלת מעבר ויש החושדים במניעיו ותוהים אם הוא דוחף לחידוש המערכה ממניעים פוליטיים, מדגיש מנגד את הסכנה הנשקפת מאיראן כחלק מקריאתו החוזרת ונשנית להקמת "ממשלת אחדות". מעט לפני שהדיווח ב-CBS התפרסם הוא פנה בסרטון לראשי שלוש מפלגות בגוש השינוי - אביגדור ליברמן, נפתלי בנט וגדי איזנקוט - ואמר כי "אנחנו ניצבים בצומת הכרעה היסטורי. אין כאן שום ספין ואין כאן שום הגזמה". לדברי נתניהו, הוא עדכן את השלושה "במצב הביטחוני המאתגר שאנחנו עומדים בפניו", והוסיף כי "החומר פרוס בפניהם, ולכן מה שנדרש עכשיו הוא אחריות. ואחריות זו אחדות".
מוקדם יותר היום דיווחה רשת "בלומברג" על שדרוג משמעותי במערכת "קלע דוד" הישראלית, כך שכעת היא יכולה להתמודד עם "מגוון רחב של איומים בליסטיים ולעמוד בשבועות של מתקפות ממושכות" - אחרי שבסבב הלחימה הקודם הצליחה איראן כמה פעמים לחדור את מערך ההגנה האווירית הישראלי. בדיווח צוין כי איראן מנצלת את ההפוגה בלחימה כדי לשקם את ארסנל הטילים שלה, וכי סביר שבידיה כיום לפחות 1,700 טילים בליסטיים - והיא מייצרת כ-50 נוספים מדי חודש. מדובר בקצב שייצור המיירטים היקרים מסוג "חץ" ופטריוט מתקשה להדביק. השיפורים ב"קלע דוד", נכתב, מעניקים לישראל פתרון מקומי הזמין בכמויות גדולות יותר בתרחיש של מערכה נוספת עם איראן, גם אם לא הרמטי.
באיראן בינתיים ממשיכים להשמיע כל העת מסרים מאיימים, ועל רקע דיווחים לא-מאומתים שהיא שוקלת לכאורה לנסות לפרוץ את המצור האמריקני המונע ממנה לייצא נפט - דיווחים שאין להם כל אימות רשמי ולא ברור מה אמינותם - איברהים עזיזי, יו"ר הוועדה לביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, צייץ בפרסית ובאנגלית את המשפט: "לא ניתן להטיל מצור על איראן". לציוצים הללו הוא הוסיף סמלי אימוג'י של חבית נפט ושל שעון חול.
מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי הזהיר מצדו כי "פעולות האויב יובילו לשינוי בדוקטרינת ההגנה של איראן". הוא הוסיף: "הנקמה היא זכותנו. הענישה היא זכותנו. העולם לא יהיה עוד מקום בטוח עבור הרוצחים ומבצעי הפשעים האחרונים באיראן. הם לא יישנו בשלווה". גם יועצו של מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה, עלי בלאלי, איים: "הכוחות נמצאים במצב של כוננות מלאה, כשאצבעם על ההדק, וממתינים לכל טעות בחישוב או צעד של טיפשות מצד האויב. הכוחות, המערך המבצעי והדרג הדיפלומטי ניצבים זה לצד זה".