נתניהו, שעומד כעת בראש ממשלת מעבר ויש החושדים במניעיו ותוהים אם הוא דוחף לחידוש המערכה ממניעים פוליטיים, מדגיש מנגד את הסכנה הנשקפת מאיראן כחלק מקריאתו החוזרת ונשנית להקמת "ממשלת אחדות". מעט לפני שהדיווח ב-CBS התפרסם הוא

פנה בסרטון לראשי שלוש מפלגות בגוש השינוי