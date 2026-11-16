בית המשפט העליון של בחריין הודיע היום (שני) כי גזר עונשי מאסר כבדים על עשרות אנשי דת שיעים, שהשלטונות שם מאשימים בניסיון לקדם הפיכה כחלק מפעילות שתואמה לכאורה עם משמרות המהפכה של איראן. לעונשים הללו יש פוטנציאל נפיץ בממלכה שבה לפי ההערכות רוב התושבים הם שיעים, אך בית המלוכה הוא סוני.

לפי הרשויות בבחריין, הפרשה שבה הורשעו אנשי הדת השיעים נוגעת ל"הקמה וניהול של קבוצת טרור הקשורה למשמרות המהפכה, שקראה להשעות את החוקה ולהפיל את הממשלה". בתקשורת הערבית דווח כי בית המשפט הרשיע עשרות נאשמים, עצורים וכאלה שנשפטו בהיעדרם, וגזר עליהם עונשים הנעים בין מאסר עולם ל-15 שנה.

גלריה מסגד שיעי במנאמה בירת בחריין. השיעים הם רוב, וטוענים לאפליה ( צילום: REUTERS/Hamad I Mohammed )

יש לציין כי ישנם דיווחים סותרים לגבי מספר המורשעים המדויק, ובהודעה הרשמית על פסק הדין בית המשפט נמנע מלנקוב במספרים, אך בימים האחרונים דובר בתקשורת על 69 נאשמים, 60 מהם שיעים. לפי ארגון מעקב בשם "המכון הבחרייני לזכויות אדם ולדמוקרטיה", היושב בלונדון, בסך הכול 64 מהנאשמים נשלחו למאסר עולם וחמישה נוספים נידונו ל-15 שנות מאסר. גם הוא דיווח ש-60 מבין הנאשמים הם אנשי דת שיעים.

הרשויות בבחריין מסרו כי על חלק מהמורשעים הוטל קנס כספי, לצד עונשי המאסר, וכי במסגרת הפרשה הוחרמו כספים שנטען כי יועברו למטרות צדקה. "חקירות מעמיקות, שכללו בדיקות ביטחוניות ופיננסיות, חשפו כי הקבוצה אספה כספים למימון פעילותה וכי חלק מחברי הקבוצה היו בקשרים עם איראן ועם משמרות המהפכה, במטרה לפגוע באינטרסים של בחריין. הם פעלו להפלת המשטר בכוח ובאמצעים בלתי חוקיים, באמצעות הסתה לביצוע פעולות טרור, מהומות וחבלה", נמסר.

69 השיעים שנטען שנשלחו לכלא בפרשה. "השתלטו על מסגדים, דרשותיהם הפכו לכלי פוליטי"

עוד נטען כי המורשעים "השתלטו על מקומות פולחן (כלומר מסגדים - לב"א) וניצלו אותם להפצת אידיאולוגיה, ובכך ערערו את הזהות הלאומית", וכי הם "חדרו למוסדות חברתיים, ולמוסדות צדקה וחינוך שונים כדי לקדם נאמנות למשטר האיראני ולגופים הקשורים אליו והפכו את דרשותיהם של אנשי הדת לכלי פוליטי, במטרה לעורר התנגדות למדינה".

בבחריין, מדינה קטנה שבה רק כ-1.5 מיליון תושבים, ניכרת כבר זמן רב מתיחות גדולה בין האוכלוסייה השיעית, שלפי מחלקת המדינה האמריקנית מונים שם בין 55% ל-70% מכלל התושבים, לבין משפחת המלוכה הסונית, שמואשמת על ידי גורמים שיעים ובהם אלו המזוהים עם איראן באפליית האוכלוסייה השיעית. המתיחות הזו הגיעה לשיאה ב מהומות ב-2011 , כחלק מגל מחאות "האביב הערבי", שבדיכוי שלה נהרגו עשרות בני אדם ושבמהלכו אף שלחו סעודיה, ואיחוד האמירויות כוחות צבא כדי לסייע לבחריין.

בחריין היא בעלת ברית של ארה"ב שמארחת את מטה הצי האמריקני החמישי, והיא גם הצטרפה ל"הסכמי אברהם" ונרמלה את יחסיה עם ישראל. השלטונות בה מזהירים שוב ושוב ממבצעי השפעה איראניים, והחשש הזה רק גבר מאז פרוץ המלחמה מול איראן בפברואר השנה, שבמסגרתה משטר האייתוללות כיוון רבות ממתקפותיו על בחריין. גם בימים האחרונים המשיכה בחריין לספוג מתקפות איראניות, ואתמול טענו משמרות המהפכה כי תקפו מכ"ם השייך למערך ההגנה האווירית האמריקנית בבסיס המסוקים א-רפאע שבבחריין. איראן טענה שהתקיפה בוצעה באמצעות שישה כטב"מים, אך ארה"ב טענה מצדה כי לא נגרם נזק.

בחריין פעלה בחודשים האחרונים לא מעט נגד גורמים בתוך המדינה שנחשדו בקשרים עם איראן, והאשימה שמשמרות המהפכה מנסים לערער את ביטחונה. באוגוסט למשל גזר בית המשפט העליון שם עונשי מאסר שונים על מספר נאשמים שהואשמו בריגול עבור משמרות המהפכה, "לצורך ביצוע פעולות טרור נגד המדינה ופגיעה באינטרסים שלה" ו"בתמיכה בפעולות הטרור של איראן נגד בחריין". בחריין שללה גם במהלך השנה אזרחויות של אנשים שנטען כי היו מעורבים בפעולות הפוגעות בביטחון הלאומי, כולל הזדהות עם התקיפות האיראניות וריגול עבור גורמים זרים.

מלך בחריין חמד לצד יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, בשבוע שעבר ( צילום: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS )

באיראן ובכלי התקשורת המזוהים עמה מנסים מנגד להציג את המהלכים האחרונים של בחריין כהמשך לאפליה ולדיכוי לכאורה של השלטון הסוני נגד השיעים בממלכה, וכך עשו גם אחרי גזר הדין שפורסם הבוקר. באחד האתרים המזוהים עם הציר האיראני נכתב למשל: "בהסלמה חדשה המשקפת את גישתן המתמשכת של הרשויות בבחריין לדיכוי האופוזיציה ואנשי הדת שלוקחים בה חלק, בתי המשפט גזרו עונשי מאסר עולם ו-15 שנות מאסר על 64 מלומדים ואנשי דת שיעים, במשפט שהלגיטימיות שלו מוטלת בספק, על רקע האשמות כי הודאות נגבו בכוח ונשלל מהעצורים משפט הוגן". בכתבה נטען כי באירוע נכלל בצורה כזו או אחרת גם איש הדת השיעי הבכיר השייח עיסא קאסם.

לקראת פרסום גזר הדין, האופוזיציה בבחריין הזהירה כי השלטונות יישאו באחריות להשלכות של כל הרשעה – כאשר החשש היה מהוצאות להורג, שלא נכללו בו בסופו של דבר. אחרי המשפט נמסר מטעם גורמים באופוזיציה: "בתי המשפט של המשטר גזרו פסקי דין מקוממים ובלתי רציונליים נגד מספר משפטנים, חכמי דת ואישים בולטים בבחריין. צעד זה מהווה הסלמה נגד רוב האוכלוסייה, החיה תחת טרור בחסות המדינה. פסקי הדין הם נגד כל חכמי הדת הבולטים והמרכזיים בבחריין. הדבר נובע מהתייצבותו של המשטר לצד ישראל ומניסיונו לכפות את מרותו על כל מי שמסרב לקבל את מדיניות ההרג וההשמדה באזור".

תיעוד לכאורה של מפגינים הבוקר בבחריין, אותו הפיצה "סבארין" המזוהה עם הציר השיעי-איראני

בסוכנות "סאברין" המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק פורסם הבוקר סרטון של קבוצת אנשים, שנטען כי היא צועדת במחאה ברחובות בחריין, ותיארו זאת כך: "זעם ציבורי שוטף את רחובות בחריין בעקבות גזרי הדין הלא צודקים נגד חכמי הדת השיעים". עוד נטען בדיווח הזה כי נשמעו קריאות לקיים הפגנות ברחבי המדינה.

גם בחיזבאללה גינו לאחרונה את בחריין על "דיכוי העם הבחרייני לכאורה", אך לא הגיבו עד כה לגזרי הדין הבוקר. בהודעה שפרסם ארגון הטרור הלבנוני ביום שישי האחרון נמסר: "בזמן שארה"ב וישראל תוקפות את פלסטין, איראן, לבנון ומדינות נוספות באזור, שוללות מהן את הביטחון והיציבות ומנסות לעצב מחדש את האזור, ובזמן שבו יש לאחד כוחות בין אומות האזור כדי להתמודד עם התוקפנות, המשטר בבחריין לא סובל כל התנגדות מצד עמו, או חלקים ממנו, למדיניות הכניעה שהוא נוקט בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית".