אירוע ירי חמור התרחש הערב (שני) בדיר חנא, כאשר אלמונים הגיעו ברכב ופתחו באש לעבר בית מגורים, ככל הנראה בניסיון לחסל אדם. בתיעוד ממצלמת אבטחה נראה היורה יוצא מרכב, פותח באש, מחליף מחסנית וממשיך לירות ורק אז חוזר לרכב ונוסע מהמקום. במהלך האירוע פתחו אלמונים נוספים בירי לעבר היורה והרכב שבו הגיע, והמעורבים נמלטו מהזירה. לא דווח על נפגעים.

אירוע ירי חמור התרחש הערב (שני) בדיר חנא, כאשר אלמונים הגיעו ברכב ופתחו באש לעבר בית מגורים, ככל הנראה בניסיון לחסל אדם. בתיעוד ממצלמת אבטחה נראה היורה יוצא מרכב, פותח באש, מחליף מחסנית וממשיך לירות ורק אז חוזר לרכב ונוסע מהמקום. במהלך האירוע פתחו אלמונים נוספים בירי לעבר היורה והרכב שבו הגיע, והמעורבים נמלטו מהזירה. לא דווח על נפגעים.

אין משילות: אירוע ירי חמור התרחש הערב (שני) בדיר חנא, כאשר אלמונים הגיעו ברכב ופתחו באש לעבר בית מגורים, ככל הנראה בניסיון לחסל אדם. בתיעוד ממצלמת אבטחה נראה היורה יוצא מרכב, פותח באש, מחליף מחסנית וממשיך לירות ורק אז חוזר לרכב ונוסע מהמקום. במהלך האירוע פתחו אלמונים נוספים בירי לעבר היורה והרכב שבו הגיע, והמעורבים נמלטו מהזירה. לא דווח על נפגעים.

האירוע עורר זעם ודאגה בקרב תושבי הכפר, שהביעו חשש לנוכח מקרי הירי החוזרים ונשנים והפגיעה בתחושת הביטחון האישי. אחד התושבים אמר: "עד מתי נמשיך לחיות תחת איום הירי? אנשים מפחדים לצאת מהבתים שלהם. חייבים לעצור את התופעה הזאת".

האירוע עורר זעם ודאגה בקרב תושבי הכפר, שהביעו חשש לנוכח מקרי הירי החוזרים ונשנים והפגיעה בתחושת הביטחון האישי. אחד התושבים אמר: "עד מתי נמשיך לחיות תחת איום הירי? אנשים מפחדים לצאת מהבתים שלהם. חייבים לעצור את התופעה הזאת".

האירוע עורר זעם ודאגה בקרב תושבי הכפר, שהביעו חשש לנוכח מקרי הירי החוזרים ונשנים והפגיעה בתחושת הביטחון האישי. אחד התושבים אמר: "עד מתי נמשיך לחיות תחת איום הירי? אנשים מפחדים לצאת מהבתים שלהם. חייבים לעצור את התופעה הזאת".