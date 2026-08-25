נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע אחר הצהריים (שלישי) כי "קיבל עדכון" שכל המוקשים שהונחו במים הבינלאומיים של מצר הורמוז "הוסרו ו/או פוצצו".

לדברי טראמפ, "איראן קיבלה הודעה שכל ספינה או סירה שתניח מוקשים חדשים תושמד באופן מיידי ושיטתי. באמצעות כוח החלל, אנו עוקבים אחר כל מטר רבוע במצר, כפי שאנו עושים גם עם הר פיקאקס (הר המקוש) ושלושת אתרי הגרעין האחרים שכבר הושמדו. מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים קיימת ונמצאת בתוקף מלא".

גלריה ( צילום: Anna Moneymaker AFP, AP )

טראמפ אמר את הדברים אחרי שטען במשך חודשים שמצר הורמוז פתוח למעבר. בתוך כך, בסוכנות "תסנים" האיראנית, המזוהה עם המשטר, ציטטו "מקור המקורב לצוות המשו ומתן", שאמר כי "בניגוד לדיווחים שפורסמו בכמה כלי תקשורת", הרמטכ"ל הפקיסטני אסים מוניר שהגיע אתמול לביקור קצר בטהרן, "לא נשא עמו מסר מאיים או מסר דומה מטעם ארה"ב. במקום זאת, הוא ביקש לפתוח ערוצי משא ומתן, ומטרתו הייתה להעביר לצד האמריקני את התנאים והעמדות של איראן".

מוקדם יותר דווח כי ארה"ב מציעה פרס של עד 10 מיליון דולרים עבור מידע על בכירי ההנהגה של משמרות המהפכה, ומכניסה לתוך רשימת המבוקשים גם את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי.

זמן קצר לאחר מכן, צייץ הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social כי "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים, גם כשהם לא מפגינים, ברמות שלא נראו כמותן. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות, וחייבים לעצור אותו, עכשיו".

"ארה"ב מחזירה נציגים למזרח התיכון"

בתוך כך, מחלקת המדינה האמריקנית מתכוננת לשלוח דיפלומטים בחזרה לשגרירויות במזרח התיכון, שפונו לפני ובמהלך המלחמה עם איראן. כך דיווח היום "ניו יורק טיימס", תוך ציטוט מסמך פנימי של המחלקה. לפי הדיווח, חזרת נציגי שירותי החוץ וצמצום אמצעי החירום בנציגויות ארה"ב באזור עשויים להתחיל כבר השבוע.

לפי גורמים רשמיים ששוחחו עם העיתון, פריסת הצוות מחדש מסמנת הפחתה במתיחות, ועשויה להצביע על כך שממשל טראמפ אינו צופה חזרה למלחמה עם איראן. המסמך מציין כי בין השגרירויות שאמורות להחזיר את רמות כוח האדם לשגרה נכללות אלו בישראל, לבנון, סעודיה, קטאר, ירדן, עומאן, עיראק וכוויית.

כלי שיט בהורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

לפי המסמך, הדיפלומטים הראשונים שיחזרו יהיו בשגרירות ארה"ב בלבנון, אם כי במסגרת התוכנית היא לא תגיע למצב של איוש מלא. בסופו של דבר, כך נכתב במסמכים, הצוות יחזור לחלוטין לשלוש שגרירויות - בישראל, ירדן ועומאן. באיחוד האמירויות, סעודיה, קטאר ולבנון יוגבל תחילה שיעור האיוש ל-85%, ובעיראק, כוויית ובחריין ל-75%. בשש מדינות המפרץ ובלבנון, משרד החוץ יאכוף הגבלות על הבאת בני משפחה, צוין במסמך.

בינתיים, וברקע האיומים החדשים של ארה"ב במלחמה כלכלית נגד איראן, דובר משרד החוץ הקטארי מאג'ד אל-אנסארי אמר כי "מאמצינו נמשכים כדי להבטיח את החזרה למשא ומתן בנוגע לאיראן, אך לפי שעה אין חדש בנושא. הצעדים הכלכליים שאנחנו נוקטים הם נסיבתיים, ואינם מבניים במערכת הכלכלה הקטארית. האזור והעולם יהיו קורבנות של כל הסלמה אפשרית לאור הנסיבות הכלכליות הנוכחיות".