יחידת אכיפת הסמים של קפריסין עצרה שני זוגות, אחד ישראלי ואחד פלסטיני, בחשד להפצת סמים למדינה. לפי הדיווחים בקפריסין, הפרשה החלה בעקבות מידע שהגיע ליחידה בדבר ייבוא ​​והפצה לכאורה של סמים באמצעות יאכטות יוקרה, דרך מרינות ונמלים בלרנקה ובלימסול. החשודים הובאו בפני בית המשפט בלימסול ושם הוצאו צווי מעצר לשמונה ימים נגד כולם. בחיפוש בביתו של החשוד הישראלי (53) ביישוב ליד לימסול, מצאו השוטרים 34 גרם קוקאין, 246.5 גרם קטמין, וכן יותר מ-4,000 אירו במזומן. בבית שבו התגורר הגבר הפלסטיני בן ה-50, מצאה המשטרה 126 ק"ג ו-630 גרם קטמין.