לפעמים ההיסטוריה מטילה משימה גורלית על אדם שלא פילל שהוא יקרא לבצעה. גדי איזנקוט לא כיוון את עצמו לפוליטיקה, לא שאף בצעירותו להיות ראש ממשלה, לא פילס לעצמו דרך במבוכי השלטון כדי לשבת על הכיסא הנכסף. אך הוא הבין היטב מאז בגרותו מה זה לשרת, מהי אחריות, מה זה נאמנות למדינה. אסון ה-7/10 כפה את עצמו עליו, גם ברמה האישית הכאובה ביותר עם נפילת בנו, וגם ברמה הלאומית: הוא נקרא לדגל, הוא התייצב בלי היסוס, ומאז הוא הולך צעד אחר צעד בדרך הקשה לקראת מטרה אחת: להוביל את ישראל לעבר חוף מבטחים, להחזיר את הנורמליות, את הכבוד ההדדי, להפוך את השסע לגשר, את הטינה לרצון לתיקון.

גדי איזנקוט ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

גדי לא בחר בכך, אין לו שמץ של תאוות שררה, אבל בוערת בו ההכרה ש-"אם אני לי מי לי," שהוא האיש הנכון בזמן הנכון שיכול להתמודד הן עם האתגרים החיצוניים העצומים שאורבים לנו, והן עם השבר הפנימי. הוא לא חותר לניצחון בבחירות כדי להכות או להשפיל את היריב, אלא כדי לבנות עתיד טוב יותר, יחד עם כל מי שמוכן להשאיר מאחור את השנאות, את הקלקולים, את הסיסמאות החלולות של "או-או".

אדם שליבו ופיו שווים, שלא ממהר לתת תשובות כי הוא שוקל בכובד ראש את דבריו ולא מסוגל לסטות מהאמת, גם היא זו מורכבת או לא נעימה לאוזן. גדי הוא האנטי-תזה של הפוליטיקאי החלקלק, השופך חיוכים מאולצים, האומר לכל אחת "יקירתי" או "אחי" גם כשאין לו מושג על מי מדובר. כן, הוא נראה מעט מגושם, לא מנסה להסתיר באיפור את התלמים העמוקים שהשאירו על פניו השנים הארוכות כחייל. הוא מתייחס בכבוד ונוהג בדרך ארץ גם עם יריביו, אך בל נטעה, הוא במהותו גולנצ'יק, נחוש, ממוקד מטרה, אליה יגיע ויהי מה.

צילום: מוטי קמחי