לבית המשפט בעיר סנט פטרסבורג הוגש לאחרונה כתב אישום בגין רצח שבוצע באשקלון לפני 22 שנה. על פי רשויות רוסיה, ב-31 במרץ בשנת 2004, הגיע לישראל אזרח רוסי בשם ארקדי נוסימוביץ' (בן 68 כיום) ורצח אדם בשם אנדריי צ'רניאבסקי.
מחקירת רשויות רוסיה עולה כי נוסימוביץ' טען כי הקורבן רימה אותו בסכום של 200 מיליון רובל (7.7 מיליון שקלים) והחליט לסגור איתו חשבון. על פי חומרי החקירה הוא רכש נשק והגיע איתו לישראל כשהוא מלווה בשותף. עוד עולה מכתב האישום כי נוסימוביץ' המתין יחד עם השותף לקורבן וירה לפחות שבע פעמים בראשו של צ'רניאבסקי. לאחר ביצוע הרצח שבו השניים לרוסיה. על פי רשויות רוסיה שותפו של הנאשם לביצוע הרצח מת בשנת 2015.
נוסימוביץ' הואשם לפי סעיף 105 (חלק 2) לחוק הפלילי הרוסי, שעוסק ב"רצח בידי קבוצה מאורגנת ממניעים של שכר". הדיונים בתיק צפויים להתחיל בקרוב בבית המשפט המחוזי בסנט פטרסבורג.
כבר באוקטובר 2024 מסרה הוועדה החוקרת של רוסיה בסנט פטרסבורג כי בחנה את התיק יחד עם גורמי אכיפה בישראל. לפי הוועדה, מצלמות אבטחה הציבו את החשוד בבית הקורבן ביום הרצח, ועדים אישרו את מעורבותו לכאורה של נוסימוביץ'.