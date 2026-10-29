מחקירת רשויות רוסיה עולה כי נוסימוביץ' טען כי הקורבן רימה אותו בסכום של 200 מיליון רובל (7.7 מיליון שקלים) והחליט לסגור איתו חשבון. על פי חומרי החקירה הוא רכש נשק והגיע איתו לישראל כשהוא מלווה בשותף. עוד עולה מכתב האישום כי נוסימוביץ' המתין יחד עם השותף לקורבן וירה לפחות שבע פעמים בראשו של צ'רניאבסקי. לאחר ביצוע הרצח שבו השניים לרוסיה. על פי רשויות רוסיה שותפו של הנאשם לביצוע הרצח מת בשנת 2015.