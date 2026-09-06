גבר נעצר אתמול (שבת) בחשד שניסה לרצוח את אחיו, אדם תשוש נפש, באמצעות השלכתו לתוך פח מוטמן בשכונת גילה בירושלים. הקורבן חולץ על ידי כוח כבאות והצלה, קיבל טיפול רפואי מצוות מד"א ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.
לוחמי כבאות והצלה שהוזעקו למקום מצאו את הגבר לכוד בתוך הפח. הם זיהו מחסור בחמצן וריכוזים גבוהים של גזים נפיצים, מה שהפך את פעולת החילוץ למורכבת ומסוכנת. בשל מצבו והסכנה שנשקפה לחייו, נדרשו לוחמי האש לשכנע אותו לחבוש ברדס חילוץ שסיפק לו אוויר לנשימה.
מפקד האירוע, רב-רשף רמי מאיר, הגדיר את החילוץ "מורכב ומסוכן" וסיפר שרק לאחר יותר משעה של עבודה הצליחו הכוחות ליצור את התנאים שאפשרו את השלמתו.
הכוחות הזרימו אוויר לתוך הפח באמצעות ציוד ייעודי ופעלו להפחתת ריכוזי הגזים. בהמשך הוזעק מנוף של עיריית ירושלים, שבאמצעותו הורם הפח, שמשקלו יחד עם תכולתו נאמד בכטון.