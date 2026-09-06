גבר נעצר אתמול (שבת) בחשד שניסה לרצוח את אחיו, אדם תשוש נפש, באמצעות השלכתו לתוך פח מוטמן בשכונת גילה בירושלים. הקורבן חולץ על ידי כוח כבאות והצלה, קיבל טיפול רפואי מצוות מד"א ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.

גבר נעצר אתמול (שבת) בחשד שניסה לרצוח את אחיו, אדם תשוש נפש, באמצעות השלכתו לתוך פח מוטמן בשכונת גילה בירושלים. הקורבן חולץ על ידי כוח כבאות והצלה, קיבל טיפול רפואי מצוות מד"א ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.

גבר נעצר אתמול (שבת) בחשד שניסה לרצוח את אחיו, אדם תשוש נפש, באמצעות השלכתו לתוך פח מוטמן בשכונת גילה בירושלים. הקורבן חולץ על ידי כוח כבאות והצלה, קיבל טיפול רפואי מצוות מד"א ופונה במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה.