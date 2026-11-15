פרופסור יצחק קרייס, שמונה זמנית לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, הודיע לשר הבריאות חיים כץ על הסרת מועמדותו לתפקיד. מטעמו של קרייס, שמילא את התפקיד במקבל לניהול בית החולים שיבא, נמסר כי "לאור ההבנה כי המורכבות המשפטית הנלווית להסדר ניגוד הענינים אינה מאפשרת את השלמת ההליך בפרק זמן סביר, ומתוך מחויבותו להמשך הובלת שיבא, הודיע פרופסור קרייס לשר הבריאות כי החליט להסיר את מועמדותו לתפקיד". כץ מסר: "קרייס הוא מהמנהלים המובילים והמשפיעים במערכת הבריאות בישראל, ואני מכבד את החלטתו ואת מחויבותו להמשך הובלת המרכז הרפואי שיבא".