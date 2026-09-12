גורם איראני אמר לסוכנות הידיעות "תסנים" כי ההבנות בין איראן לעומאן לא כוללות פתיחה מיידית של מצר הורמוז, אך מניחות את הבסיס לפתיחתו האפשרית בעתיד. לדברי הגורם, ההסדר יהווה צעד בדרך למימוש הריבונות האיראנית על המצר, ופתיחתו מחדש תלויה לחלוטין בכך שארצות הברית תיענה לתנאים שהציבה טהרן. עוד אמר הגורם כי לפי ההסכם החדש, נתיב הכניסה למפרץ הפרסי יעבור כולו בתוך המים הטריטוריאליים של איראן, וכן גם חלק מנתיב היציאה. עם יישום ההסדר, הנתיב הדרומי - שארה"ב התעקשה על פתיחתו ושעמד במוקד המתיחות האחרונה - ייסגר.