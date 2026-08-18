נהג חברת האוטובוסים דרך אגד, חברת בת של אגד, נדקר הערב (שלישי) במהלך נסיעה ברמת גן. הוא הותקף במהלך עבודתו ופונה לבית החולים. בחברת האוטובוסים עדכנו כי המשטרה פתחה בחקירה, וכי "מצבו של הנהג תקין".
לפי נתוני ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, רק בחודש האחרון חלה עלייה של יותר מ-12% במעשי האלימות הפיזית נגד נהגים בתחבורה הציבורית. יו"ר הארגון, ישראל גנון, מסר: "שוב ושוב אנו זועקים על האלימות הגואה נגד נהגים. הגיע הזמן להרחיב את יחידת האבטחה לתחבורה ציבורית לכל הארץ. לצערנו היום בו נהג יירצח קרוב מתמיד".
בתחילת החודש, כזכור, הותקף בירושלים מ', נהג חברת האוטובוסים סופרבוס, כשהיה לקראת תחילת הנסיעה בקו 2. הוא החל משמרת ויצא משכונת רמות בעיר, עצר ברמזור אדום בצומת אשכול-רמות, ואז כמה צעירים החלו להכות בדפנות האוטובוס. מ' פתח את החלון - ואז ספג חבטות קשות שהובילו לאובדן הכרה, איבוד ארבע שיניים וחבלות בפניו.
לאחר ששב להכרה שמע את הצעירים ממשיכים לאיים ולקלל אותו. הוא נחלץ מהצומת ויצר קשר עם המשטרה, ופונה לטיפול רפואי. "רק התחלתי משמרת, אני שומע מכות עזות בצד הרכב", העיד הנהג מ'. "רק פתחתי את החלון ואני חוטף מכות אדירות. לא הייתי בהכרה אולי שתי דקות. כשהתאוששתי אני מרגיש דם בפה. מסביב - קללות וצעקות ופרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. בסה"כ התחלתי משמרת. נבהלתי ועברתי את הצומת, אבל עדיין לא הייתי כנראה בהכרה מלאה והרגשתי שאני מאבד שליטה. במזל הצלחתי לחנות האוטובוס. לא רוצה לחשוב מה יכול היה לקרות עם היו נוסעים על האוטובוס".