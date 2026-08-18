לפי נתוני ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, רק בחודש האחרון חלה עלייה של יותר מ-12% במעשי האלימות הפיזית נגד נהגים בתחבורה הציבורית. יו"ר הארגון, ישראל גנון, מסר: "שוב ושוב אנו זועקים על האלימות הגואה נגד נהגים. הגיע הזמן להרחיב את יחידת האבטחה לתחבורה ציבורית לכל הארץ. לצערנו היום בו נהג יירצח קרוב מתמיד".

לפי נתוני ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, רק בחודש האחרון חלה עלייה של יותר מ-12% במעשי האלימות הפיזית נגד נהגים בתחבורה הציבורית. יו"ר הארגון, ישראל גנון, מסר: "שוב ושוב אנו זועקים על האלימות הגואה נגד נהגים. הגיע הזמן להרחיב את יחידת האבטחה לתחבורה ציבורית לכל הארץ. לצערנו היום בו נהג יירצח קרוב מתמיד".

לפי נתוני ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, רק בחודש האחרון חלה עלייה של יותר מ-12% במעשי האלימות הפיזית נגד נהגים בתחבורה הציבורית. יו"ר הארגון, ישראל גנון, מסר: "שוב ושוב אנו זועקים על האלימות הגואה נגד נהגים. הגיע הזמן להרחיב את יחידת האבטחה לתחבורה ציבורית לכל הארץ. לצערנו היום בו נהג יירצח קרוב מתמיד".