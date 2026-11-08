"זה פשוט מפחיד", אמרה הבוקר אחת הדיירות. "מגיע ילד שמשלמים לו גרושים, יורה לעבר הלובי - ורק בנס לא עבר ילד או מישהו אחר וחטף קליע. מפחיד פה בשכונה, וזה קרה בשעה שבה הרבה נמצאים ברחוב. כאילו אין חוק ולא פוחדים מכלום".