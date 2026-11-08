אלמוני הגיע אמש (שבת) ללובי בבניין ברחוב ירושלים 131 בראשון לציון, ירה כמה כדורים ונמלט. מדובר בפעם השנייה תוך כמה חודשים בה אירוע דומה מתרחש באותו המקום בדיוק. דיירי הבניין הביעו חשש מכך שמישהו יכול היה להיפגע - ודרשו מהעירייה לפעול בנושא.
"זה פשוט מפחיד", אמרה הבוקר אחת הדיירות. "מגיע ילד שמשלמים לו גרושים, יורה לעבר הלובי - ורק בנס לא עבר ילד או מישהו אחר וחטף קליע. מפחיד פה בשכונה, וזה קרה בשעה שבה הרבה נמצאים ברחוב. כאילו אין חוק ולא פוחדים מכלום".
בפעם הקודמת, לפני ארבעה חודשים, נזרק ללובי הבניין רימון רסס שהתפוצץ. שני חשודים במעשה נעצרו והוגש נגדם כתב אישום. "עוד לא הספקנו לסיים את הרכבת הזכוכיות החדשות וכבר שוב יריות", הוסיפה הדיירת, אמא לילדות קטנות. "יש 100 משפחות בבניין, לך תדע למי זה היה מכוון".
במשטרת ראשון לציון אמרו כי הירי "נועד להעביר מסר לאחד מדיירי הבניין". ממרחב השפלה נמסר: "עם קבלת הדיווח במוקד 100, שוטרי תחנת ראשון לציון הגיעו למקום תוך דקות, אספו ממצאים ופתחו בחקירה במסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, לרבות סריקה ואיתור מעורבים באירוע במטרה להגיע לחקר האמת".