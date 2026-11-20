מהומת ענק פרצה הלילה (בין חמישי לשישי) בבית שמש, אחרי שהמשטרה עצרה נער שנהג ללא רישיון - והארגונים נגד הגיוס הפיצו הודעה שמדובר במעצר עריק. כך, מצאו עצמם השוטרים שעצרו את הנער בלב המון זועם, ונדרשו לחילוץ משטרתי.

מהומות ענק בבית שמש ( צילום: אשר אורשלימי, מתוך עמוד "בית שמש חדשות" )





במהלך העימותים שהתפתחו, תועדו חרדים משליכים אבנים על שוטרים, מנפצים חלון ניידת ואף משליכים לתוכה שקית זבל. בין היתר, תועדו הפורעים צועקים "אבנים, תזרקו עליהם בלוקים" כשניידת של משמר הגבול עוברת במקום - ולאחר מכן הושלך עליה סלע. השוטרים, מנגד, השתמשו באלות וברימוני הלם כדי לפזר את המהומה, והדי הפיצוצים נשמעו למרחק.

לפי המשטרה, "בסביבות השעה 01:00 בלילה עצרו שוטרים לבדיקה נהג רכב שנסע בשדרות האמוראים ברמה ד' בבית שמש. במהלך הבדיקה התברר כי הנהג הנו נער בן 16 שנוהג ללא רישיון נהיגה ומסכן את חייו ואת חיי משתמשי הדרך".

המשטרה מסרה כי "תוך זמן קצר הגיעו למקום עשרות מתפרעים אלימים בעקבות דיווח שהועבר אודות 'ניסיון הסגרה', שהחלו להקיף את הניידת ולגרום לה נזק תוך השלכת חפצים ואבנים לעברה ולעבר השוטרים, במטרה לשבש את האכיפה ולהפריע לשוטרים בעבודתם".

כתוצאה מהמהומה, הנער לא נעצר - אלא שלפי המשטרה "הקטין החשוד זוהה, ותבוצע נגדו אכיפה בגין העבירה שביצע".

המשטרה הוסיפה כי שוטרי תחנת בית שמש ולוחמי מג"ב ירושלים "הדפו את המתפרעים האלימים וחילצו את השוטרים תוך שימוש באמצעים. שוטר אחד פונה במצב קל ע"פ גורמי הרפואה".