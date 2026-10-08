בית הדין הצבאי בשומרון גזר היום (חמישי) מאסר עולם על המחבל שהרג את לוחם סיירת גולני עמית בן יגאל ז"ל ב-2020. "זהו, המסע הסתיים. שש שנים של המתנה, כאב ותקווה הגיעו היום לרגע ההכרעה", כתב ברוך, אביו של הלוחם שנהרג מהשלכת אבן מגג מבנה בכפר הפלסטיני יעבד במאי של אותה שנה. "היום, לאחר שש שנים, נגזר דינו של המחבל הארור שרצח את בני האהוב, עמית (כלפו) בן יגאל, לוחם סיירת גולני, גיבור ישראל. פה אחד - מאסר עולם".
מדובר צה"ל נמסר כי המחבל, נדמי אבו בכר, הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה - המקבילה לעבירות הרצח ביהודה ושומרון - של סמ"ר בן יגאל ז"ל. בנוסף, הוא הורשע בשיבוש הליכי משפט. בית המשפט הצבאי גזר על המחבל עונש מאסר עולם ופיצוי כספי בסך יותר מ-4 מיליון שקלים.
האב ברוך שיתף: "אני יושב עם עצמי וחש רגשות מעורבים. מצד אחד, יש הקלה. הצדק אמר את דברו, והאדם שגדע את חייו של בני נשלח למאסר עולם. מצד שני, שום גזר דין, חמור ככל שיהיה, לא יחזיר לי את עמית שלי. שום יום בכלא לא ישיב לי את החיוך שלו, את החיבוק שלו, את הקול שלו ואת החלומות שנגדעו באכזריות כשהיה רק בן 21".
"במשך שש שנים נשאתי בליבי את המאבק הזה. שש שנים שבהן למדתי מחדש מה הוא כאב של אב שאיבד את בנו היחיד, ומה פירושו לחיות לצד געגוע שאין לו סוף", המשיך האב ברוך. "היום מסתיים המסע המשפטי, אבל המסע שלי כאבא של עמית לעולם לא יסתיים. אני אמשיך לספר את סיפורו, להנציח את גבורתו ולהעביר את אורו הלאה, כדי שעוד ועוד אנשים יכירו את הלוחם הגיבור שהיה ואת האדם המיוחד שזכיתי להיות אביו. אני מאמין שהצדק נעשה היום, אבל הצדק האנושי אינו יכול להשיב את מה שנלקח מאיתנו".
"עמית שלי, נשמה שלי, הלוואי שהיית כאן", כתב האב לבנו. "הלוואי שהייתי יכול לחבק אותך ולספר לך שהיום הסתיים המשפט של מי שרצח אותך. אני אוהב אותך, מתגעגע אליך בכל נשימה, ונושא אותך איתי בכל יום ובכל צעד. המסע המשפטי הסתיים. האהבה שלי אליך, הגעגוע וההבטחה להמשיך את דרכך - יימשכו לעד. יהי זכרך ברוך, בני האהוב. מצדיע לך עמית (כלפו) בן יגאל, לוחם סיירת גולני, גיבור ישראל".
בדובר צה"ל פירטו על כתב האישום, שהסתיים בהרשעה: "ב-11 במאי 2026, בית המשפט הצבאי קיבל את עמדת התביעה הצבאית לאחר שמיעת עדויות עדי התביעה והמחבל, והרשיע אותו בכך שביום 12 במאי 2020, במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון בכפר יעבד למעצר מבוקשים, השליך מגג בניין חצי לבנה במשקל של תשעה עד 11 ק"ג לעבר חיילי צה"ל במטרה לגרום למותם".
"הלבנה שהשליך המחבל פגעה בסמ"ר עמית בן יגאל ז"ל וגרמה למותו. לאחר מכן נמלט המחבל מהגג לביתו והעמיד פני ישן במטרה להכשיל את כוחות הביטחון באיתורו", נמסר עוד. "לאחר שהכוחות עזבו את המקום, שב לאזור, אסף חלקי לבנה מזירת הפגיעה והשליך אותם אל שולי השביל, במטרה לשבש את החקירה".