ז"ל ב-2020. "זהו, המסע הסתיים. שש שנים של המתנה, כאב ותקווה הגיעו היום לרגע ההכרעה", כתב ברוך, אביו של הלוחם שנהרג מהשלכת אבן מגג מבנה בכפר הפלסטיני יעבד במאי של אותה שנה. "היום, לאחר שש שנים, נגזר דינו של המחבל הארור שרצח את בני האהוב, עמית (כלפו) בן יגאל, לוחם סיירת גולני, גיבור ישראל. פה אחד - מאסר עולם".

ז"ל ב-2020. "זהו, המסע הסתיים. שש שנים של המתנה, כאב ותקווה הגיעו היום לרגע ההכרעה", כתב ברוך, אביו של הלוחם שנהרג מהשלכת אבן מגג מבנה בכפר הפלסטיני יעבד במאי של אותה שנה. "היום, לאחר שש שנים, נגזר דינו של המחבל הארור שרצח את בני האהוב, עמית (כלפו) בן יגאל, לוחם סיירת גולני, גיבור ישראל. פה אחד - מאסר עולם".