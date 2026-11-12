איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכריז על סכסוך עבודה בחברת "ארקיע", בעקבות שורה של צעדים חד צדדיים שמקדמים בעלי החברה, ובראשם קידום מהלכי התייעלות וצמצומים בכוח האדם, ללא הידברות והסכמות עם נציגות העובדים. במסגרת סכסוך העבודה טוענים העובדים כי הנהלת החברה מקדמת מהלכים בעלי השלכות משמעותיות על עתידם התעסוקתי, תנאי עבודתם וזכויותיהם. בין היתר בביטול קווים ומעלים חשש להולכת החברה לחדלות פירעון. האיגוד טוען כי למרות שקיימת עסקת מכירה על הפרק שיכולה לסייע משמעותית לחברה ואף נמצאת בשלבים מתקדמים, בעלי "ארקיע" אינם מקדמים אותה משיקולים שאינם מובנים לעובדים.