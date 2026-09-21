שב"כ ואגף הביטחון במשרד ראש הממשלה הקימו לפני יום כיפור "מנהרה סודית" וסטרילית באורך של בין 15 עד 20 מטר מביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה 35 בירושלים, עד לבית הכנסת יד תמר ברחוב האר"י בשכונת רחביה. המנהרה הוקמה כדי שנתניהו יוכל ללכת מביתו לבית הכנסת כדי להשתתף בתפילות והותקנו בה מזגנים.

אלא שהקמת המנהרה נעצרה באמצע ונתניהו עצמו כלל לא הגיע לבית הכנסת במהלך יום כיפור. עם זאת, הקמת החומה הובילה לעלויות כספיות והליך הקמתה גרם לעוגמת נפש לשכנים שמתגוררים בסמוך.

הבית ברחוב עזה 35 הוא ביתו הפרטי של נתניהו, אך הוא מוגדר כמעון הרשמי של ראש הממשלה, מאחר והמעון הרשמי בבלפור נמצא בשיפוצים שאמורים להסתיים במהלך שנת 2027. נתניהו עצמו מתגורר על חשבון משלם המיסים בבית אחר, לא הרחק מהבית שברחוב עזה.

מסיבה לא ברורה, במשרד ראש הממשלה התכוננו לכך שנתניהו יגיע לתפילת יום כיפור מבית ברחוב עזה ולשם כך החלו בהקמת מנהרה. הקמתה חייבה חסימה של הרחוב לתנועת כלי רכב ופינוי כל כלי הרכב מהחניה הציבורית. שכנה שמתגוררת באזור אמרה ל-ynet: "זה הכי מוגזם שהיה שם אי פעם ביום כיפור".

למקום הובאו גנרטורים, גדרות ומחסומים, אוהלים ומגנומטרים כדי לסרוק את הקהל שנכנס לבית הכנסת. עשרות עובדים ושוטרים, היו מעורבים במבצע ההקמה של המנהרה. כמו כן השתלטו אנשי הביטחון על חצרות הבתים הסמוכים כדי לאפשר את הקמת המנהרה. חלק גדול מהמנהרה כבר הוקם אך כמה שעות לפני יום כיפור העבודות הופסקו - והשכנים ברחוב אמרו שנתניהו בסוף לא הגיע לבית הכנסת. נציין שנשיא המדינה יצחק הרצוג עשה את דרכו לבית הכנסת ביום כיפור ברגל, בלי מנהרה.