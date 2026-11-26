פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום נגד אחמד מנסור (23), תושב כאוכב אבו אל-היג'א, בגין הכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות. על פי כתב האישום, על רקע הזדהותו עם דאעש, תכנן מנסור שני פיגועים וביצע תצפיות חוזרות על חיילים.
לפי כתב האישום, שהגישה שיקמה נחמיאס מפרקליטות מחוז חיפה, באחד המקרים תכנן מנסור לרצוח לוחם מג"ב במילואים, תושב הכפר שאיתו יש לו היכרות מוקדמת, ולגנוב את נשקו. לשם כך עקב אחר הלוחם וביצע לפחות עשר תצפיות כדי ללמוד את שגרת יומו. בסוף החליט לא לבצע את הפיגוע כי לא מצא דרך להימלט מהמקום לאחר מכן.
לפי האישום השני, מנסור תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בצומת מנוף. הוא ראה בפגיעה בחיילים חלק ממה שתפס כמאבק למען העם המוסלמי, ובחר במקום משום שסבר שהיישוב מנוף הוקם על אדמות שהיו בעבר בבעלות משפחתו. במסגרת ההכנות ביצע לפחות שבע תצפיות על התחנה, כדי ללמוד את דפוסי הגעת החיילים למקום.