פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום נגד אחמד מנסור (23), תושב כאוכב אבו אל-היג'א, בגין הכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות. על פי כתב האישום, על רקע הזדהותו עם דאעש, תכנן מנסור שני פיגועים וביצע תצפיות חוזרות על חיילים.

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום נגד אחמד מנסור (23), תושב כאוכב אבו אל-היג'א, בגין הכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות. על פי כתב האישום, על רקע הזדהותו עם דאעש, תכנן מנסור שני פיגועים וביצע תצפיות חוזרות על חיילים.

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום נגד אחמד מנסור (23), תושב כאוכב אבו אל-היג'א, בגין הכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות. על פי כתב האישום, על רקע הזדהותו עם דאעש, תכנן מנסור שני פיגועים וביצע תצפיות חוזרות על חיילים.