אוניברסיטת קורנל שבמדינת ניו יורק, מהאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בארה"ב החברה ב"ליגת הקיסוס" (Ivy League), עומדת בימים האחרונים במוקד של סערה סביב פרשת אונס קבוצתי שלפי החשד התחוללה בבית אחוות סטודנטים בה לפני שנתיים. המתלוננת, ששמה לא נחשף, דיווחה מעט אחרי המקרה למשטרת האוניברסיטה כי נאנסה במשך שעות על ידי שבעה צעירים מאחוות "קַאי-פַאי" (Chi Phi), וכעת מאשימה כי הרשויות כשלו בטיפול בתלונתה וגרמו לכך שתיסגר בלי אישומים נגד החשודים או אפילו מבלי שייענשו בחומרה מספקת בהליך משמעתי על ידי האוניברסיטה. תביעה אזרחית שהגישה כעת, ובה היא דורשת פיצויים מהצעירים המעורבים לדבריה באונס וגם מקורנל, הובילה לזעם אדיר ברשתות החברתיות בעקבות הטענות הקשות הנכללות בה, ואמש (יום ב') הביאה הביקורת הזו להודעה של התביעה המקומית על פתיחה מחדש של ההליך הפלילי נגד שבעת הסטודנטים החשודים.

גלריה בית אחוות "קאי פאי" באוניברסיטת קורנל, שכבר נסגר בעקבות הפרשה. אף אחד לא נעצר ( צילום: AP Photo/Heather Ainsworth )

האונס, כך לפי התביעה שהוגשה באמצע החודש, אירע בבית אחוות הסטודנטים "קאי-פאי" בלילה של 19 באוקטובר 2024, כאשר הצעירה הייתה בת 20. בתביעה נכתב כי לפני שהיא הגיעה לשם כדי לבקר ידיד היא כבר שתתה 10 כוסות של משקאות אלכוהוליים, בבית אחוות הסטודנטיות שלה ובבר ביישוב אית'קה שבו שוכנת אוניברסיטת קורנל. כשהגיעה לבית "קאי-פאי" היא טוענת כי הידיד וחבר נוסף באחווה לחצו עליה לשתות עוד משקאות חריפים ולהסניף חומר שתואר לה כקטמין, ולדבריה היא הותקפה מינית כשכבר לא הייתה במצב שבו הייתה יכולה להסכים לקיום יחסי מין.

התביעה כוללת צילום מסך מקבוצת סנאפצ'ט של חברי "קאי-פאי", שבה הם קראו לחברים אחרים להגיע לחדר שבו הייתה ולקיים עמה יחסי מין. בקבוצה, שכונתה "Chi Phi Actives", כתב למשל אחד מהם בשעה 01:42 לפנות בוקר שיש "free pussy" (בתרגום חופשי: "כוס בחינם") בקומה העליונה, ואדם אחר כתב אחריו: "עבודה מטורפת". בהתכתבות נוספת באותו זמן שואל אחד מחברי האחווה: "החנות עדיין פתוחה?", ואחר עונה לו: "כן". לפי התביעה חברים נוספים באחווה נכנסו לחדר ולחצו על הצעירה לצרוך עוד קטמין – כשהאונס הקבוצתי נמשך עד סביבות השעה 05:45.

ההתכתבות בקבוצת הסנאפצ'ט שנכללה בתביעה האזרחית שהוגשה

הצעירה התלוננה על האונס בפני אוניברסיטת הקמפוס של קורנל כמה שבועות אחרי התקרית, ב-8 בנובמבר 2024, אבל החקירה שנפתחה בעקבות זאת נסגרה בהמשך מבלי שהובילה לאישומים כלשהם. לפי עורך דינה של הצעירה, תומאס ג'ופרה, אף אחד משבעת הצעירים שמוזכרים בתלונה אפילו לא נעצר – ובתביעה שהוגשה החודש נטען כי התנהלות החוקרים הייתה לקויה, וכי הם מעולם לא יצרו קשר עם מרשתו מעבר לעדות הראשונית שנלקחה ממנה. "קשה להבין כיצד ניתן היה לקיים חקירה פלילית יסודית, כאשר היא מעולם לא שוחחה עם איש מלבד השוטר שגבה ממנה את התלונה המקורית", אמר ג'ופרה בריאיון אמש ל-CNN.

התביעה דורשת פיצויים משבעת הסטודנטים וכן מאוניברסיטת קורנל. היא מאשימה את האוניברסיטה ביחס מקל לסטודנטים, ונטען בה כי קורנל "חיפתה" עליהם בכך שהגנה עליהם מפני תחקור על ידי רשויות אכיפת החוק, וכי העונשים שנתנה להם בהליך המשמעתי היו לא-מספקים: לפי התביעה רק שניים מהם הודחו מהמוסד היוקרתי, בעוד אחרים הושעו ואף קיבלו "אפשרות למתן את חומרת מעשיהם באמצעות הגשת מטלות בכתב". בתביעה נטען כי "התנהלותה של קורנל הייתה כה שערורייתית, מזעזעת, בזויה ומתועבת, עד שהיא חורגת מגבולות ההגינות הסבירים... ומעידה על התעלמות מוחלטת מההשלכות שעתידות היו לנבוע ממנה".

שלט "קאי פאי" בקורנל. אחד הצעירים מכחיש, אבל עורך הדין הודה: "הוא נכנס לחדר" ( צילום: AP Photo/Heather Ainsworth )

באוניברסיטת קורנל דחו את הטענות הללו, והדגישו כי אף אחד משבעת הסטודנטים לא קיבל כ"עונש בלעדי" מטלה של כתיבת עבודה, אם כי לא הכחישו שהדבר נכלל במגוון העונשים שהם קיבלו, עונשים שלדבריה היא לא יכולה לפרט בגלל כללי הגנה על פרטיות. "כל טענה שלפיה האוניברסיטה לא הטילה עונשים משמעותיים על המעורבים היא שקרית", מסרו אמש במוסד. "המשך הפצת הנרטיב השקרי שלפיו במקרה הזה הוטלו עונשים מינימליים הוא חסר אחריות, יגרום לנפגעות ולנפגעים לחוש פחות בטוחים ופחות נתמכים, ויתרום להמשך תת-הדיווח על תקיפות מיניות". בקורנל מדגישים כי לצד העונשים שקיבלו הסטודנטים עצמם, הסניף המקומי של "קאי-פאי" נסגר, וכי כחלק מלקחי המקרה הוקם בשנה שעברה צוות משימה מיוחד לטיפול בתקיפות מיניות בקמפוס, שכבר פרסם השנה את המלצותיו. לפי דו"ח שפרסם צוות המשימה, 35% מהסטודנטיות לתואר ראשון ו-8% מהסטודנטים לתואר ראשון דיווחו כי חוו תקיפה מינית במהלך לימודיהם בקורנל.

התביעה שהצעירה הגישה חוללה סערה גדולה בארה"ב, במיוחד ברשתות החברתיות, שבהן מיהרו להפיץ את תמונות הגברים שנטען כי השתתפו באונס הקבוצתי, כשגולשים רבים מותחים ביקורת רבה על הרשויות שסגרו את התלונה המקורית בעוד אחרים מטילים ספק בטענות התביעה. התובע של מחוז טומפקינס, שבו שוכנת אוניברסיטת קורנל, מת'יו ואן האוטן, הודיע אמש בצל הסערה הזו על ההחלטה לפתוח מחדש את התיק והפעם לחתור להגשת כתבי אישום פליליים נגד המעורבים. ואן האוטן, שבהודעתו ציין כי לשכתו הוצפה בימים האחרונים בשיחות טלפון ובמיילים של אזרחים זועמים, שחלקם גם השמיעו לדבריו עלבונות ואיומים, טען כי הסיבה להחלטה לסגור את החקירה ב-2024 הייתה שבתלונה המקורית הצעירה "תיארה את השימוש שלה בסמים ואת ההתנהלות המינית שלה ככאלו שנעשו מרצונה החופשי, בהכרה מלאה ובהסכמה". עורך הדין של הצעירה, ג'ופרה, אמר מנגד ל-CNN כי התלונה המקורית – שעד כה לא נחשפה – "לא הייתה שונה באופן מהותי" מהטענות הנכללות בתביעה שהוגשה כעת.

צפו: הריאיון של עורך דינה של הצעירה ל-CNN

'She's not even in college anymore. She is barely hanging on. She wants these people to be held accountable.' Thomas Giuffra, Attorney for Jane Doe in the Cornell Univ. rape case talks with @jaketapper about the investigation being reopened. pic.twitter.com/vVTafEVs2n — The Lead CNN (@TheLeadCNN) September 28, 2026

כמה משבעת הצעירים החשודים, שבצהובוני ארה"ב כבר זכו לכינוי "Cornell 7" ("השבעה מקורנל" בתרגום חופשי), הכחישו באמצעות עורכי דינם כי לקחו חלק באונס הקבוצתי. עורך דינו של אחד החשודים הכחיש למשל בריאיון אמש ל-CBS שמרשו שפך קטמין על גופה של הצעירה והסניף אותו, כפי שנטען בתביעה שהגישה. "אתה אומר שהוא מעולם לא הסניף קטמין?", שאלה המראיינת את עורך הדין ג'רמי סלנד. "בהחלט לא. מה שצריך לעשות הוא לבחון את הראיות האובייקטיביות שניתן להוכיח, ובהן בדיקת זקיקי שיער שמראה שלא, לא היה בגופו קטמין", הוא השיב. סלנד טען כי מרשו ראה את ההודעות בקבוצת הסנאפצ'ט, נכנס לחדר ושהה שם כמה דקות לפני שעזב. "היא לא הייתה עירומה", הוא טען. "הוא לא ראה אותה במצב של כפייה. לא היה לה קושי להתבטא או לדבר באופן ברור".

היסטוריה של 200 שנה – ו"תרבות של אונס"

בארה"ב, אחוות סטודנטים (Fraternity לגברים ו-Sorority לנשים) הן מועדונים המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, ולעיתים קרובות הם מתגוררים יחד בבית משותף. אחוות הסטודנטים לגברים "קאי פאי" (Chi Phi), שנוסדה בשנת 1824, היא הוותיקה ביותר בארה"ב, עם עשרות אלפי חברים ברחבי המדינה. הפרשה מעלה מחדש טענות ארוכות שנים לתרבות רעילה באחוות הללו, ואישן צ'אודהורי, נשיא אגודת הסטודנטים של קורנל, אמר כי לצד הצורך לבחון כשלים אפשריים בהתנהלות הרשויות אחרי הגשת התלונה המקורית, יש גם לפעול לשינוי רחב יותר בהתנהלות של אחוות הסטודנטים. "הפרשה הזו מעלה שאלה רחבה יותר, ולא רק בקורנל", הוא אמר. "ברור שאי אפשר לתקן את הדברים האלה בן לילה".

אוניברסיטת קורנל. מכחישה שהסתפקה רק בעונשי כתיבת מטלות למי מהמעורבים ( צילום: shutterstock )