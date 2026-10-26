פרשה חריגה מסעירה את פלורידה: שוטר בן 35 נעצר בחשד שהשתלט על ביתו של גבר בן 71 שמצא מת במהלך בדיקת רווחה לפני יותר מארבע שנים, גנב את זהותו - והתחזה אליו כדי לשפץ את הנכס ולהשיג עליו בעלות. לפי החוקרים, השוטר, בריאן לואיס סגורוס, השקיע יותר מ-200 אלף דולר מכספו בשיפוץ הבית, ששוויו מוערך בכ-400 אלף דולר, וניסה להסתיר את מותו של בעל הנכס באמצעות מסמכים מזויפים.

גלריה השוטר בריאן לואיס סגורוס והבית בפלורידה ( AP, Broward Sheriff's Office )

הפרשה החלה ב-11 ביולי 2022, כששוטרי העיר לודרהיל, הסמוכה לפורט לודרדייל שבדרום פלורידה, הוזעקו לביתו של דניס ווסט, בן 71, בעקבות דיווח של שכנה מודאגת שלא ראתה אותו במשך כשבועיים. השוטרים, ובהם סגורוס, נכנסו לבית ומצאו את ווסט ללא רוח חיים, ובהמשך נקבע כי הוא מת מסיבות טבעיות. אלא שלפי החשד, עבור אחד השוטרים שהגיעו לזירה - הביקור היה רק תחילתה של פרשה שנמשכה שנים.

על פי מסמכי החקירה שפרסם משרד השריף של מחוז ברווארד, בתוך שבועות ספורים ממותו של ווסט החל סגורוס לפעול להשתלטות על רכושו. תחילה יצר קשר עם משרד הפתולוג המחוזי והציג את עצמו כחברו של המנוח, אף שהחוקרים לא מצאו כל ראיה לכך שהשניים הכירו. הוא אף טען כי לווסט אין בני משפחה שנותרו בחיים - טענה שהתבררה בהמשך כשקרית. בהמשך, כך לפי החשד, החל סגורוס להשתמש בפרטיו האישיים של ווסט כדי ליצור מצג שלפיו בעל הבית עדיין בחיים. הוא שילם על שמו את חשבונות החשמל והמים ואת מיסי הנכס, והשתמש במסמכי הזיהוי שלו כדי להגיש בקשות להיתרי בנייה ושיפוצים מטעם העירייה.

לפי תצהיר המעצר, סגורוס לא הסתפק בתשלום החשבונות. הוא השתמש לכאורה במאגרי מידע משטרתיים, שאליהם הייתה לו גישה מתוקף תפקידו, כדי לאתר מידע אישי על ווסט, לרבות פרטי רישיון הנהיגה שלו, תאריך הלידה שלו ומספר הביטוח הלאומי. החוקרים טוענים כי הוא אף זייף את חתימתו של המנוח על מסמכים רשמיים לצורך קבלת אישורי שיפוץ, והשתמש בשם ובחותמת של נוטריונית ללא אישורה.

הבית בפלורידה. השוטר השקיע לפחות 214 אלף דולר בשיפוצים ( AP )

במקביל, השוטר החל לשפץ את הבית בן שתי הקומות. לפי מסמכים שהגיש בעצמו לבית המשפט, בין אוגוסט 2022 לפברואר 2025 השקיע לפחות 214 אלף דולר מכספו בתיקון המבנה, בניקיונו ובשדרוגו. בין היתר, הוא החליף דלתות וחלונות וביצע עבודות שנועדו לשקם את הבית, שלטענתו היה מוזנח ומסוכן למגורים.

סגורוס טען בהליכים משפטיים אזרחיים כי לא פעל מתוך כוונה פלילית, אלא כדי למנוע מעבריינים ומפולשים להשתלט על הבית הנטוש. לדבריו, כשנכנס לנכס הוא מצא בו ערימות אשפה, גג שקרס בחלקו ומבנה רעוע, ולכן החליט לשקם אותו. הוא אף טען שלא ניסה להסתיר את מעשיו. אלא שלפי החוקרים, פעולותיו חרגו בהרבה משמירה על נכס נטוש: בפברואר 2025 הגישו סגורוס ובת זוגו מסמכים לרשויות המחוז, שבהם טענו כי הם מחזיקים בנכס מאז אוגוסט 2022 - פחות מחודש לאחר מותו של ווסט. הרשויות חושדות כי מדובר היה בניסיון לבסס תביעה לבעלות על הבית.

אחת השכנות סיפרה לתחנת הטלוויזיה המקומית WSVN כי סגורוס נהג לשוחח איתה על עבודות השיפוץ, ואף אמר לה שהוא מתכנן להשכיר את הנכס באמצעות Airbnb. לדבריה, השוטר סיפר לה שווסט היה חברו, ושהעניק לו את הבית לפני מותו.

היורשים מכרו את הבית - והתרמית החלה להיחשף

התוכנית של סגורוס החלה להסתבך באוגוסט 2025, כשחברת נדל"ן שרכשה את הבית מיורשיו החוקיים של ווסט שלחה נציג מטעמה לקבל את החזקה בנכס. להפתעת הנציג, הוא נתקל בסגורוס, שהחזיק בבית וטען כי השקיע בו סכומי כסף גדולים. השוטר מסר לבסוף את מפתחות הנכס, אך לא ויתר על הכסף שהשקיע בו: הוא הגיש תביעה אזרחית נגד החברה שרכשה את הבית בדרישה לקבל החזר עבור עבודות השיפוץ שביצע. ההליכים סביב הבעלות על הנכס והמסמכים שהגיש הובילו לבחינת מעשיו ולחקירה משטרתית.

"במקום שהשוטר יאכוף את החוק - הוא מפר אותו" ( AP )

בשבוע שעבר, ב-20 באוקטובר, נעצר סגורוס בתום חקירה משותפת של משרד השריף ושל היחידה לחקירת עבירות רכוש במחוז ברווארד. הוא הואשם בחמש עבירות פליליות, ובהן הפרת אמונים בתפקיד ציבורי, שימוש פלילי בפרטי זיהוי של אדם מת, שימוש בלתי חוקי במידע אישי ועבירות הקשורות לשימוש במחשבים ובאמצעי תקשורת.

למחרת הוא הובא לבית המשפט, ושוחרר לאחר שהפקיד ערבות בסך 25 אלף דולר. השופטת הורתה לו להתרחק מהבית שבמוקד הפרשה. בתחילה הושעה סגורוס מתפקידו במשטרה אך המשיך לקבל את שכרו, ולאחר מעצרו הוחלט להשעותו ללא שכר עד להמשך ההליכים נגדו.