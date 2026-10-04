בין הגיבורים של טיסת פליי דובאי נמצאים גם שני טייסי החברה שהנחיתו את המטוס בבטחה בסעודיה. גם ארבעה ימים אחרי ניסיון החטיפה , זהותם עדיין לא פורסמה. דניאל שליכטר, שחזר מחופשה ביפן עם אשתו, סיפר על התגובה המהירה של השניים - והחשש אצל הנוסעים שמא הם משתפים פעולה עם החוטף.

מטוס פליי דובאי שזנבו נשבר אחרי ניסיון הריסוק שלו אחרי שנחת בסעודיה

"זה היה נס", תיאר שליכטר, שישב בקדמת המטוס. "לא בכל טיסה מביאים שני טייסים נוספים. הם היו שם כי הם היו אמורים להטיס את המטוס חזרה מתל אביב לדובאי". לדבריו, אחרי שיניב חיון תפס את טייס המשנה ומשך אותו החוצה, ונוסעים אחרים נאבקו בו כדי להשתלט עליו, אחד הטייסים שטסו כנוסעים חלף על פני ההמולה, נכנס לתא הטייס ותפס את ההגאים.

"הוא ממש קפץ מעל האנשים שטיפלו במחבל, הגיע לתא הטייס והתחיל להשתלט," סיפר שליכטר. "ואז הבחור השני, הטייס השני, הצטרף, והם סגרו את הדלת כי לא רצו שאף אחד אחר יהיה שם. הוא באמת התנהג כמו גיבור. הוא השתלט על המטוס והגיב כאילו הבין בדיוק מה קורה. אני חושב שאנחנו חייבים לו את חיינו לא פחות מאשר לגיבורים האחרים שהיו בטיסה".

אחרי שהשניים נכנסו לתא הטייס וסגרו את הדלת, חלק מהנוסעים הביעו חשד על כוונותיהם ואם אפשר לסמוך עליהם. "אחרי שהם הצליחו לייצב את המטוס, הם בעצם לא תקשרו איתנו בכלל", אמר שליכטר. "אני חייב להגיד, זה הדאיג אותי. חששתי שאולי הם חוטפים את המטוס לאיראן, או למקום אחר".