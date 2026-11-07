יו"ר ישר! גדי איזנקוט צפוי לקבל מחר (יום ראשון) את המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. אתמול הוא קיבל פרומו לאיך ייראו השבועות הקרובים שלו, ואלה צפויים להיות מאתגרים במיוחד.

גלריה כינוס ראשי הגוש, השבוע

ב-28 הימים שיינתנו לו, ועוד הארכה של 14 ימים אם יקבל כזו, הוא עלול להיתקל בקשיים מצד שותפיו לגוש. הארבעה אומנם אכן עמדו בהתחייבותם שלאחר הבחירות יגיעו עם שם אחד לשיחות אצל הנשיא - והמליצו על איזנקוט ללא יוצא מן הכלל - אבל את הפערים ביניהם הם התקשו להסתיר. כבר בשבוע האחרון, עוד לפני הענקת המנדט, הם החלו בשיחות משא ומתן קואליציוני - והייתה גם פגישה של מנהיגי הגוש יחד.

"הבטן המלאה" של ליברמן

בעוד יו"ר ישר! לא מסתיר את כוונתו להמשיך בתוכניות לממשלת מיעוט - אחרי שזכה ל-67 ממליצים כולל המפלגות הערביות מול 46 בלבד של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מי ששולל את האפשרות הזו פעם אחר פעם ו"מסנדל" את איזנקוט הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שלא הסתיר את הכעסים שלו עליו במסיבת עיתונאים שקיים השבוע וטען כי התוצאות של הבחירות, שאותן כינה "כישלון צורב" של הגוש, הן תוצר של "הקמפיין של גדי".

עימות פומבי. ליברמן ואיזנקוט ( צילום: יובל חן, AP Photo/Ariel Schalit )

גם אתמול, בפוסט הארוך שפרסם, ליברמן הביע התנגדות לממשלת מיעוט, אך במקביל הוא הסיר את החרם על החרדים והבהיר כי יהיה מוכן ל"פשרות גם בגיוס", אך בכך עורר עליו זעם על הפרת ההתחייבות לקדם מתווה שירות לכל.

לאחר הדברים של ליברמן, איזנקוט פרסם פוסט גם כן והמשיך את העימות הפומבי איתו. "ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת", כתב איזנקוט, וקרא להקמת "ממשלת חירום לאומית", תוך שהוא נמנע משימוש בצמד המילים "ממשלת מיעוט". איזנקוט הסביר שמטרתו לדהות לעבר השבעת ממשלה כזו "במהירות האפשרית". לדבריו, "הממשלה תוקם על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה".

הוא ציין כי "זהו צו השעה" - ושלח מסר מרומז לליברמן: "מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".

השתיקה של בנט: "איפה יונתן שלו?"

בזמן שהשניים הללו לא מסתירים את העימות ביניהם, יש ראש מפלגה אחד בגוש הזה שבוחר לשתוק. מאז הבחירות נמנע יו"ר ביחד נפתלי בנט מהצהרות נחרצות או בומבסטיות. לאחר פגישת ראשי הגוש השבוע אמר ראש הממשלה לשעבר: "אין לנו זמן, אנחנו צריכים לפעול בדחיפות גדולה". לדבריו, לכן הצעד הראשון צריך להיות ה"השתלטות" על הכנסת, כלומר החלפת אמיר אוחנה ביו"ר כנסת חדש.

בנט שותק, בסביבת נתניהו עוקצים את יונתן שלו ( צילום: איתי שקד )

ביומיים האחרונים פנו מפלגות ישר!, ביחד, הרשימה המשותפת, הדמוקרטים, רע"מ וישראל ביתנו לאוחנה בדרישה להחליפו עם השבעת הכנסת בשלישי הקרוב. בנט אמר כי "כמה שיותר מהר ניקח את רשות הכנסת, ניקח את המנדט להרכבת ממשלה ונפעל במהירות האפשרית להקים ממשלת תיקון ציונית כדי לחולל את מהפכת המשרתים ולהתחיל לתקן את המדינה". ואולם, ביממה האחרונה התגברה הביקורת עליו, בצל הצהרת ליברמן על ישיבה עם החרדים ופשרות בסוגיית הגיוס, שכן הקמפיין של בנט התמקד בעיקר ב"ברית המשרתים".

אחד האנשים שסומנו על ידי גוש נתניהו הוא יונתן שלו, מי שצפוי להיות חבר הכנסת הצעיר ביותר בכנסת ה-26, שנכנס לרשימתו של בנט על "טיקט" המילואימניק. אתמול עקץ את שלו בן ה-24 טופז לוק, יועצו הבכיר של ראש הממשלה, וכתב ברשת X: "כל היודע דבר על מקום הימצאו של יונתן שלו, שנראה בפעם האחרונה מבטיח שקרים לצד בנט, מתבקש לעדכן".

אתמול, בצל הסערה, ברוריה נעים ארמן, מנכ"לית מפלגתו שנבחרה לכנסת מטעם רשימת ביחד, הפיצה בקבוצות הודעה שבה בנט "ממשיך לתמוך באיזנקוט במלאכת ההרכבה הקשה והמסובכת". ברמיזה לליברמן, היא כתבה כי "כדי להגיע להישגים משמעותיים, צריך לפעול באחריות ובשקט. אין לפרש את השתיקה כהסכמה . נדרשת סבלנות ואמון בבנט שיוביל אותנו להקמת ממשלת תיקון ציונית שתיישם את מהפכת המשרתים".

גולן "אופטימי"

ויש בגוש הזה גם מנהיג אחד "אופטימי", כלשונו. יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, פרסם ברשת X כי הוא אופטימי יותר משהיה ביום שאחרי הבחירות בכל הנוגע להקמת ממשלה: "יש התקדמות. יש נכונות. ויש עבודה רצינית שמתקיימת בכל יום כדי להפוך את תוצאות הבחירות לממשלת שינוי. יש קשיים, ואני לא מתכוון להסתיר אותם. אבל יש גם התקדמות ממשית". גולן הזהיר מממשלת אחדות - ולא הזכיר במילה התנגדות לישיבה עם המפלגות החרדיות.

"אסור להחמיץ". גולן ( צילום: מוטי קמחי )

"צוותי המשא ומתן של הדמוקרטים ושל מפלגת ישר, שמובילה את המגעים להקמת הממשלה, כבר נפגשו מספר פעמים השבוע. אנחנו עובדים ברצינות, באחריות ובנחישות כדי לקדם את הקמת הממשלה במהירות האפשרית. וזה לא הציר היחיד שבו אנחנו פועלים. אנחנו גם מגבירים את הלחץ הציבורי והפוליטי על נתניהו ושותפיו, מבהירים בכל במה שיש רוב להחלפת השלטון, פועלים מול השותפים בגוש השינוי כדי להאיץ את התהליך, ונערכים לקחת לידינו את השליטה בכנסת כבר ביום שלישי".