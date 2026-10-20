גבר כבן 50 נפגע אחר הצהריים (שלישי) באורח אנוש בשריפה בבית פרטי ברחוב עמיחי בקריית עקרון. לוחמי האש חילצו את הפצוע שנלכד בזירה, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
עם הגעת הצוותים למקום זיהו לוחמי האש בעירה שיוצאת מגג המבנה, וחתרו למגע עם מוקד האש תוך פריסת קווי מים ומניעת התפשטות הלהבות. במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו הכוחות סריקות מהירות ומורכבות לאיתור לכודים בתנאי ראות מוגבלים ועשן סמיך.
כמו כן, מהדירה חולץ חתול ללא פגע. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות לכיבוי, שחרור עשן וזיכוי הזירה.
הדיווח על השריפה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 15:14. בן ה-50 חולץ מהדירה כשמצבו אנוש עם סימני שאיפת עשן. חובשי מד"א אליהו רונן ועדן סיני סיפרו: "כשהגענו למקום חברנו לכוחות הכיבוי שהוציאו אלינו מהבית גבר כבן 50 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, לאחר שככל הנראה שאף עשן רב. ביצענו בו פעולות החייאה מצילות חיים שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו תוך המשך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים".