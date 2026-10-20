גבר כבן 50 נפגע אחר הצהריים (שלישי) באורח אנוש בשריפה בבית פרטי ברחוב עמיחי בקריית עקרון. לוחמי האש חילצו את הפצוע שנלכד בזירה, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות.

גבר כבן 50 נפגע אחר הצהריים (שלישי) באורח אנוש בשריפה בבית פרטי ברחוב עמיחי בקריית עקרון. לוחמי האש חילצו את הפצוע שנלכד בזירה, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות.

גבר כבן 50 נפגע אחר הצהריים (שלישי) באורח אנוש בשריפה בבית פרטי ברחוב עמיחי בקריית עקרון. לוחמי האש חילצו את הפצוע שנלכד בזירה, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות.

עם הגעת הצוותים למקום זיהו לוחמי האש בעירה שיוצאת מגג המבנה, וחתרו למגע עם מוקד האש תוך פריסת קווי מים ומניעת התפשטות הלהבות. במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו הכוחות סריקות מהירות ומורכבות לאיתור לכודים בתנאי ראות מוגבלים ועשן סמיך.

עם הגעת הצוותים למקום זיהו לוחמי האש בעירה שיוצאת מגג המבנה, וחתרו למגע עם מוקד האש תוך פריסת קווי מים ומניעת התפשטות הלהבות. במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו הכוחות סריקות מהירות ומורכבות לאיתור לכודים בתנאי ראות מוגבלים ועשן סמיך.

עם הגעת הצוותים למקום זיהו לוחמי האש בעירה שיוצאת מגג המבנה, וחתרו למגע עם מוקד האש תוך פריסת קווי מים ומניעת התפשטות הלהבות. במקביל לפעולות הכיבוי, ביצעו הכוחות סריקות מהירות ומורכבות לאיתור לכודים בתנאי ראות מוגבלים ועשן סמיך.

כמו כן, מהדירה חולץ חתול ללא פגע. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות לכיבוי, שחרור עשן וזיכוי הזירה.

כמו כן, מהדירה חולץ חתול ללא פגע. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות לכיבוי, שחרור עשן וזיכוי הזירה.

כמו כן, מהדירה חולץ חתול ללא פגע. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות לכיבוי, שחרור עשן וזיכוי הזירה.