בית המשפט הצבאי גזר 45 שנות מאסר על המחבל מוחמד וליד אחמד סעיד שביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיע חיילי צה"ל ליד היישוב בקעות בבקעת הירדן בספטמבר 2022. סעיד הורשע על-פי הודאתו בעבירה של ניסיון גרימת מוות בכוונה בצוותא. הוא הורשע בכך שהיה מעורב בתכנון וביצוע הפיגוע וכי עם שותפיו חסם את נתיב נסיעת האוטובוס, שפך עליו חומר דליק וירה לעברו מנשק מסוג M-16. כתוצאה מהירי נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים שנסעו בו. בית המשפט הצבאי גזר עליו גם קנס בסך 15 אלף שקל ופיצוי לנפגעי העברה בסך של 700 אלף שקל. ההליכים בעניין שלושת שותפיו עודם מתנהלים.