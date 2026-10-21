ראש הממשלה בנימין נתניהו העלים כל זכר לאירוע הצגת תפיסת הביטחון שלו לפני שלושה ימים. נתניהו קיים את האירוע במשרד ראש הממשלה, 10 ימים לפני הבחירות, והשתמש בו להכפשות פוליטיות נגד יריביו הפוליטיים. אך לפתע, התיעוד שלו נעלם היום (רביעי) מהרשת.

נתניהו ( צילום: Ronen Zvulun / POOL / AFP )

על אף שמדובר היה באירוע פוליטי בתקופת בחירות, נכחו בו נציגים מטעם לשכת העיתונות הממשלתית שתיעדו את נתניהו, וגם ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא והמזכיר הצבאי של נתניהו גיא מרקיזנו. בלשכת רה"מ טענו מנגד שלא מדובר באירוע בחירות, וכי נתניהו השיב לשאלות פוליטית ששאלו כתבים.

נתניהו בין השאר הכפיש את גדי איזנקוט, את אביגדור ליברמן ואת נפתלי בנט, והשמיע דברים גם נגד עופר וינטר. היום לפתע הפכה ההודעה באתר משרד ראש הממשלה ללא זמינה, וכך גם הסרטון בערוץ היוטיוב של משרד ראש הממשלה.

באירוע אמר נתניהו בין השאר: "בעוד שנתיים יכול לעלות נשיא או נשיאה שיהיו מאוד עוינים לישראל - יהיה צורך ליצור בריתות אחרות". הוא הוסיף: "איך תטפל שם? איך תפעל מול ארצות הברית? ויותר מזה - מהם הפתרונות המתבקשים?".

נתניהו, שלא לקח אחריות על טיב היחסים הנוכחי עם ארה"ב, המשיך ואמר: "קודם כול, לפעול כמיטב יכולתנו בשנתיים האלה, ובשנתיים שאחר כך מול הזירה האמריקנית, בטוב וגם ברע. והדבר השני הוא ליצור בריתות אחרות. על זה אני עמל עכשיו מול מדינות רבות באזורנו וגם מדינות מחוץ לאזורנו. הודו אינה מדינה קטנה, ויש גם מדינות רבות אחרות".