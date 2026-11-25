הקביעה של ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, היום (רביעי) כי יש סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו-מוזס) ו- 4000 (פרשת וואלה-בזק) עוררה גל של תגובות במערכת הפוליטית, בייחוד מקרב מפלגות התומכות בראש הממשלה בנימין נתניהו ושרים מהליכוד.

( צילום: חיים גולדברג, אלכס גמבורג, אלכס קולומויסקי )

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי "אחרי שנים של רדיפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיע הזמן לשים סוף למשפט שנולד בחטא, שמפלג את החברה הישראלית וגובה מהמדינה מחיר כבד". כ"ץ קרא לנשיא יצחק הרצוג לפעול באופן מיידי ולהביא לסיום המשפט. שר התרבות והספורט מיקי זוהר תיאר זאת כ"שנים של עינוי דין על כלום, הכול בשם הרדיפה נגד נתניהו והימין. העוול זועק לשמיים".

שר החוץ גדעון סער, מי שקידם את ההצעה לאסור על נאשם בפלילים להרכיב ממשלה והתבטא בחריפות בעבר נגד מה שתיאר כ "השתלחות של נתניהו במערכת המשפט" , כינה את היועמ"שית כמי ש"בורחת מבשורה". לטענתו, "בשלב זה, שתי הדרכים לסיום התיק הן חזרה מאישום ע"י התביעה או הגנה מן הצדק ע"י בית המשפט".

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף: "הדברים שהשופטים מטיחים בגלי בהרב-מיארה, אחרי קרוב לעשור שלם של רדיפה אחרי ראש הממשלה - רק כי הוא מנהיג המחנה הלאומי, אמורים לזעזע כל אזרח במדינת ישראל". הוא המשיך תוך שהוא חוזר על המשפט שמזוהה עם נתניהו: "התיקים קורסים. עכשיו גם השופטים אומרים את זה בקולם. יש פה רדיפה של הדיפ-סטייט שרוצה להוריד את הימין והעומד בראשו, לא ניתן להם. אין כלום, כי לא היה כלום!".

שר התקשורת שלמה קרעי כינה זאת "רעידת אדמה" ואמר גם הוא כי "לא יהיה כלום כי לא היה כלום". לדבריו, "הדמוקרטיה הישראלית טולטלה עד היסוד, בגלל כתבי אישום מופרכים ורדיפה פוליטית חסרת מעצורים. די לרדיפה! די להתבצרות! שימו סוף למשפט הזה. הגיע הזמן לחקור את החוקרים ואת התנהלות התביעה בחקירה חיצונית ועצמאית. כנופיית שלטון חוק שהחריבה את אמון הציבור במערכת המשפט חייבת לתת דין וחשבון על מעשיה".

מספר 2 בליכוד, שר האנרגיה אלי כהן, אמר כי "המלצת השופטים היום מוכיחה שוב את מה שכולם כבר יודעים - אין שוחד. כל מי שעיניו בראשו יכול לראות את שלל החורים וסימני השאלה בתיקים שהם חסרי תקדים". לטענתו, כדי להחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט יש לעצור מיד את משפט נתניהו.

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר כי "זה יום הכיפורים של מערכת המשפט", תוך שהוא מזכיר את המשפט שהתנהל נגדו לפני כשלושה עשורים, שבו הורשע בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ונידון לשלוש שנות מאסר בפועל. "לצערנו, היינו אז בודדים במערכה וקולנו לא נשמע. היום האמת נחשפת לעיני כל. קריסת התיקים חושפת היום את אותה מערכת פושעת, שניהלה רדיפה משפטית ופוליטית אכזרית כלפי נתניהו והימין, טלטלה את המדינה, העמיקה את הקרע בעם, גררה אותנו לסבבי בחירות חוזרים וריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט. זה הזמן לתיקון יסודי".

בהמשך הגיב גם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "כל מי שהיה מעורב ייתן את הדין על האסון והנזקים שהוא גרם למדינת ישראל. הדרמה במשפט היא רעידת אדמה בדרגה 4,000 בסולם ריכטר. השופטים מוכיחים את מה שאנחנו טוענים כבר 10 שנים - אין כלום, כי לא היה כלום. 10 שנים של רדיפת ראש ממשלה מכהן, 10 שנים של מדינה שלמה בטרללת, שנאות, חרמות, מערכות בחירות חוזרות ונשנות, חוסר יציבות, ראש ממשלה שצריך לנהל מלחמה, תוך כדי שהוא מנהל משפט על כלום ועל שום דבר".

תיקי נתניהו ייסגרו. אבל *אין סגירה של תיקי נתניהו בלי פתיחה של תיקי התופרים, ובלי שכל מי שהיה מעורב ייתן את הדין על האסון והנזקים שהוא גרם למדינת ישראל לאורך כל השנים*. אנחנו את המערכת הזו נחושים לתקן."