השב"כ עצר למשך 10 ימים את פרופסור איברהים אבו ג'אבר מכפר קאסם, בחשד למגע עם סוכן זר. הבוקר הותר לפרסם את המקרה, בעקבות פקיעתו של צו איסור פרסום. המעצר קשור לחקירת שב"כ בחשד להשפעה זרה על הבחירות בישראל. פרופסור אבו ג'אבר, בן 69, נעצר ביום ראשון ב-15 באוקטובר בביתו, בעקבות השתתפותו בספטמבר האחרון בכנס בירדן, שעסק בהשתתפות ערביי ישראל בבחירות. סנגורו מסר: "בשב"כ נטען כי אדם שקשור לחמאס אירגן את הכנס ובשל כך ייחסו לו מגע עם סוכן זר. מלחתחילה לא היה בסיס משפטי למעצר. הוא שהה במעצר בתנאים קשים ושוחרר ללא תנאים מגבילים".