גבר מהצפון (48) נאשם שהכה את אשתו עם כיסא אחרי שהטיחה בו שתפסה אותו מנהל קשר רומנטי עם אישה אחרת. למחרת, כשאשתו סירבה לתת לו להיכנס לביתם - הנאשם ירה לעבר דלת הכניסה, כשבתם המשותפת נמצאת מעברה השני. כך תואר בכתב האישום שהוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנצרת.
כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד נוי שטרית, סגנית לפרקליטת מחוז הצפון, מייחס לגבר עבירות של ירי בנשק חם, תקיפה בנסיבות מחמירות. איומים ונשיאת והובלת נשק.
"לפני כשלושה שבועות, ב-7 באוקטובר, התקבל דיווח במוקד 100 של מחוז צפון על אישה שסיפרה כי לא פתחה את דלת ביתם, והוא בתגובה ירה לעבר הדלת וברח", תיארה פקד אבישג קסה, קצינת חקירות במחוז הצפוני. בעקבות הדיווח, הגיעו שוטרי סיור לבית המשפחה, גבו עדות ראשונה מהאישה, תיעדו את הירי לעבר הדלת והחלו בחיפוש אחר הבעל.
קסה הוסיפה כי "האישה הגיעה לתחנה וסיפרה בעדותה שראתה את בעלה משוחח עם אישה אחרת באותו היום, ואז הטיחה בו שהוא בוגד בה. לטענתה, בתגובה להאשמות הוא התנפל עליה והיכה אותה עם כיסא. הוא גרם לה לסימני חבלה כחולים, איים עליה ועזב את הבית. למחרת הבעל חזר לבית, והאישה מנעה את כניסתו. הוא דפק בחוזקה על הדלת, ואז איים עליה ואמר: 'חכי אני אראה לך איך את פותחת את הדלת'. הוא היה שקט לכמה דקות ופתאום נשמעה ירייה לעבר דלת הבית. הקליע חדר את הדלת ונותר נעוץ בה".
"למזלנו, הילדה שהייתה מצידה השני של הדלת לא נפגעה בנס ואז הוא נמלט מהדירה", תיארה קצינת המשטרה. "כעבור שעתיים הוא אותר כשהוא מסתתר בביתם של בני משפחתו. להערכתי מדובר בראיות מוצקות נגדו, מדובר באדם מסוכן שירה לעבר בני משפחתו ורק בנס הם לא נפגעו מהירי, ראוי להחזיקו במעצר עד לתום ההליכים נגדו". הבעל נעצר והכחיש את המיוחס לו. הוא הודה באלימות אך לא בירי.