גבר מהצפון (48) נאשם שהכה את אשתו עם כיסא אחרי שהטיחה בו שתפסה אותו מנהל קשר רומנטי עם אישה אחרת. למחרת, כשאשתו סירבה לתת לו להיכנס לביתם - הנאשם ירה לעבר דלת הכניסה, כשבתם המשותפת נמצאת מעברה השני. כך תואר בכתב האישום שהוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנצרת.

גבר מהצפון (48) נאשם שהכה את אשתו עם כיסא אחרי שהטיחה בו שתפסה אותו מנהל קשר רומנטי עם אישה אחרת. למחרת, כשאשתו סירבה לתת לו להיכנס לביתם - הנאשם ירה לעבר דלת הכניסה, כשבתם המשותפת נמצאת מעברה השני. כך תואר בכתב האישום שהוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנצרת.

גבר מהצפון (48) נאשם שהכה את אשתו עם כיסא אחרי שהטיחה בו שתפסה אותו מנהל קשר רומנטי עם אישה אחרת. למחרת, כשאשתו סירבה לתת לו להיכנס לביתם - הנאשם ירה לעבר דלת הכניסה, כשבתם המשותפת נמצאת מעברה השני. כך תואר בכתב האישום שהוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנצרת.

"לפני כשלושה שבועות, ב-7 באוקטובר, התקבל דיווח במוקד 100 של מחוז צפון על אישה שסיפרה כי לא פתחה את דלת ביתם, והוא בתגובה ירה לעבר הדלת וברח", תיארה פקד אבישג קסה, קצינת חקירות במחוז הצפוני. בעקבות הדיווח, הגיעו שוטרי סיור לבית המשפחה, גבו עדות ראשונה מהאישה, תיעדו את הירי לעבר הדלת והחלו בחיפוש אחר הבעל.

"לפני כשלושה שבועות, ב-7 באוקטובר, התקבל דיווח במוקד 100 של מחוז צפון על אישה שסיפרה כי לא פתחה את דלת ביתם, והוא בתגובה ירה לעבר הדלת וברח", תיארה פקד אבישג קסה, קצינת חקירות במחוז הצפוני. בעקבות הדיווח, הגיעו שוטרי סיור לבית המשפחה, גבו עדות ראשונה מהאישה, תיעדו את הירי לעבר הדלת והחלו בחיפוש אחר הבעל.

"לפני כשלושה שבועות, ב-7 באוקטובר, התקבל דיווח במוקד 100 של מחוז צפון על אישה שסיפרה כי לא פתחה את דלת ביתם, והוא בתגובה ירה לעבר הדלת וברח", תיארה פקד אבישג קסה, קצינת חקירות במחוז הצפוני. בעקבות הדיווח, הגיעו שוטרי סיור לבית המשפחה, גבו עדות ראשונה מהאישה, תיעדו את הירי לעבר הדלת והחלו בחיפוש אחר הבעל.