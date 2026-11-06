השירות החשאי האמריקני עצר סמוך לבית הלבן אזרח ונצואלה שברכבו נמצאו שלושה כלי נשק ועשרות כדורים, לאחר שאמר לשוטרים כי הוא שומע קולות בראשו המורים לו לרצוח את הנשיא דונלד טראמפ. כך הודיע המשרד לביטחון המולדת. החשוד, רוני יורדריקס גואניפה צ’ירינוס, אותר אמש כשהוא מתנהג באופן חשוד ברכב שחנה בשדרות קונסטיטושן בוושינגטון. בבדיקה התברר כי הרכב דווח כגנוב, ובתוכו נמצאו רובה בסגנון AR-15, תת-מקלע מסוג MAC-10 ואקדח גלוק. לפי הרשויות, החשוד שוהה בארה”ב שלא כחוק ושוחרר לתחומה בתקופת ממשל ביידן. הוגשו נגדו שורת אישומים בעבירות נשק וגניבת רכב.