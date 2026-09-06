הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהיא סובלת מפציעה חודרת.