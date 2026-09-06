אישה כבת 70 נורתה לפנות בוקר (ראשון) בקלנסווה שבשרון ונפצעה באורח קשה. האירוע התרחש ליד ביתה, על רקע סכסוך.
הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהיא סובלת מפציעה חודרת.
פרמדיק מד"א עאטף סלאם וחובש בכיר במד"א אחמד חאג' יחיא סיפרו: "האישה סבלה מפציעה חודרת משמעותית לאחר שנפצעה באירוע אלימות. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ויציב".