חבר הפרלמנט העיראקי אחמד אל-עלוואני, שישב יותר מעשר שנים בכלא בארצו והיה מזוהה עם מתנגדי איראן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, נמצא מת בדירה בביירות ימים ספורים אחרי שהגיע ללבנון – כך אישרו הערב (יום ג') גורמי ביטחון ומשפט לבנוניים.
לפי הגורמים, אל-עלוואני הגיע לביירות בטיסה מהעיר ארביל שבצפון עיראק לפני חמישה ימים, ולקראת בואו הוא הזמין חדר במלון ברובע המסחר חמרא בביירות. אחרי שהשתכן בו עבר אל-עלוואני לדירה בשכונת טאריק ג'דידה בבירה הלבנונית, שאותה שכרו למשך יומיים תמורת 200 דולר שני סורים ואזרח לבנוני. ברשת MTV הלבנונית דווח כי הוא "פותה" אל הדירה.
כשסוכן הנדל"ן ניסה להשיג את אל-עלוואני לאחר שעברו היומיים הללו הוא לא ענה, ואתמול בערב נכנס כוח משטרה לדירה ומצא אותו מת אחרי שהוכה בראשו ולאחר מכן נחנק. גורמים בכירים בלבנון אמרו כי המודיעין המשטרתי חוקר את נהג המונית שאסף את אל-עלוואני משדה התעופה וכי חיפוש מתנהל אחר האנשים ששכרו את הדירה. סוכנות הידיעות הלבנונית הממלכתית דיווחה שפרקליט המדינה, השופט אחמד ראמי אל-חאג', עוקב אחר חקירת הרצח.
אל-עלוואני, מוסלמי סוני, נעצר בעיראק בדצמבר 2013 לאחר שהיה מבוקש באשמה של טרור והסתה לאלימות נגד הממשלה שאותה הנהיגו השיעים. אחיו של אל-עלוואני, חמישה שומרים ושני חיילים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון כשהפמליה שלו התנגדה לַמעצר ההוא בעיר רמאדי שבמערב עיראק. אל-עלוואני עצמו נידון ל-12 שנות מאסר בגין הרג חייל עיראקי, והוא שוחרר מהכלא באפריל של השנה שעברה.
ההודעה על מותו של אל-עלוואני באה זמן קצר אחרי שמשפחתו אמרה לערוץ "אל-חדת'" כי הקשר איתו ניתק וכי הוא נעדר. לפי רשת "אל-ערבייה" הסעודית הוא הגיע לביירות ב-5 בנובמבר, ואחרי נחיתתו עוד הספיק לקיים שיחת וידאו עם בני משפחתו. לפי רישומי המלון שבו שהה, הוא הספיק לשהות בו לילה אחד לפני שנעלם. לא ברור מדוע נסע ללבנון מלכתחילה, ומשפחתו ציינה כי היו לו שלושה טלפונים ניידים, אך כולם נכבו אחרי שנעלם.
בערוץ "אל-ערבייה" דיווחו כי אל-עלוואני היה ידוע כמי שמתנגד להשפעתן של המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק, וכמי שביקר באופן כללי את התערבות איראן בענייני עיראק. השגריר העיראקי בביירות, מוחמד רזא אל-חוסייני, אמר הערב לסוכנות הידיעות העיראקית כי מתנהלים מגעים עם מנגנוני הביטחון הלבנוניים במטרה לברר את נסיבות מותו של חבר הפרלמנט לשעבר.