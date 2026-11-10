לפי הגורמים, אל-עלוואני הגיע לביירות בטיסה מהעיר ארביל שבצפון עיראק לפני חמישה ימים, ולקראת בואו הוא הזמין חדר במלון ברובע המסחר חמרא בביירות. אחרי שהשתכן בו עבר אל-עלוואני לדירה בשכונת טאריק ג'דידה בבירה הלבנונית, שאותה שכרו למשך יומיים תמורת 200 דולר שני סורים ואזרח לבנוני. ברשת MTV הלבנונית דווח כי הוא "פותה" אל הדירה.

לפי הגורמים, אל-עלוואני הגיע לביירות בטיסה מהעיר ארביל שבצפון עיראק לפני חמישה ימים, ולקראת בואו הוא הזמין חדר במלון ברובע המסחר חמרא בביירות. אחרי שהשתכן בו עבר אל-עלוואני לדירה בשכונת טאריק ג'דידה בבירה הלבנונית, שאותה שכרו למשך יומיים תמורת 200 דולר שני סורים ואזרח לבנוני. ברשת MTV הלבנונית דווח כי הוא "פותה" אל הדירה.

לפי הגורמים, אל-עלוואני הגיע לביירות בטיסה מהעיר ארביל שבצפון עיראק לפני חמישה ימים, ולקראת בואו הוא הזמין חדר במלון ברובע המסחר חמרא בביירות. אחרי שהשתכן בו עבר אל-עלוואני לדירה בשכונת טאריק ג'דידה בבירה הלבנונית, שאותה שכרו למשך יומיים תמורת 200 דולר שני סורים ואזרח לבנוני. ברשת MTV הלבנונית דווח כי הוא "פותה" אל הדירה.

כשסוכן הנדל"ן ניסה להשיג את אל-עלוואני לאחר שעברו היומיים הללו הוא לא ענה, ואתמול בערב נכנס כוח משטרה לדירה ומצא אותו מת אחרי שהוכה בראשו ולאחר מכן נחנק. גורמים בכירים בלבנון אמרו כי המודיעין המשטרתי חוקר את נהג המונית שאסף את אל-עלוואני משדה התעופה וכי חיפוש מתנהל אחר האנשים ששכרו את הדירה. סוכנות הידיעות הלבנונית הממלכתית דיווחה שפרקליט המדינה, השופט אחמד ראמי אל-חאג', עוקב אחר חקירת הרצח.

כשסוכן הנדל"ן ניסה להשיג את אל-עלוואני לאחר שעברו היומיים הללו הוא לא ענה, ואתמול בערב נכנס כוח משטרה לדירה ומצא אותו מת אחרי שהוכה בראשו ולאחר מכן נחנק. גורמים בכירים בלבנון אמרו כי המודיעין המשטרתי חוקר את נהג המונית שאסף את אל-עלוואני משדה התעופה וכי חיפוש מתנהל אחר האנשים ששכרו את הדירה. סוכנות הידיעות הלבנונית הממלכתית דיווחה שפרקליט המדינה, השופט אחמד ראמי אל-חאג', עוקב אחר חקירת הרצח.

כשסוכן הנדל"ן ניסה להשיג את אל-עלוואני לאחר שעברו היומיים הללו הוא לא ענה, ואתמול בערב נכנס כוח משטרה לדירה ומצא אותו מת אחרי שהוכה בראשו ולאחר מכן נחנק. גורמים בכירים בלבנון אמרו כי המודיעין המשטרתי חוקר את נהג המונית שאסף את אל-עלוואני משדה התעופה וכי חיפוש מתנהל אחר האנשים ששכרו את הדירה. סוכנות הידיעות הלבנונית הממלכתית דיווחה שפרקליט המדינה, השופט אחמד ראמי אל-חאג', עוקב אחר חקירת הרצח.

אל-עלוואני, מוסלמי סוני, נעצר בעיראק בדצמבר 2013 לאחר שהיה מבוקש באשמה של טרור והסתה לאלימות נגד הממשלה שאותה הנהיגו השיעים. אחיו של אל-עלוואני, חמישה שומרים ושני חיילים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון כשהפמליה שלו התנגדה לַמעצר ההוא בעיר רמאדי שבמערב עיראק. אל-עלוואני עצמו נידון ל-12 שנות מאסר בגין הרג חייל עיראקי, והוא שוחרר מהכלא באפריל של השנה שעברה.

אל-עלוואני, מוסלמי סוני, נעצר בעיראק בדצמבר 2013 לאחר שהיה מבוקש באשמה של טרור והסתה לאלימות נגד הממשלה שאותה הנהיגו השיעים. אחיו של אל-עלוואני, חמישה שומרים ושני חיילים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון כשהפמליה שלו התנגדה לַמעצר ההוא בעיר רמאדי שבמערב עיראק. אל-עלוואני עצמו נידון ל-12 שנות מאסר בגין הרג חייל עיראקי, והוא שוחרר מהכלא באפריל של השנה שעברה.

אל-עלוואני, מוסלמי סוני, נעצר בעיראק בדצמבר 2013 לאחר שהיה מבוקש באשמה של טרור והסתה לאלימות נגד הממשלה שאותה הנהיגו השיעים. אחיו של אל-עלוואני, חמישה שומרים ושני חיילים נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון כשהפמליה שלו התנגדה לַמעצר ההוא בעיר רמאדי שבמערב עיראק. אל-עלוואני עצמו נידון ל-12 שנות מאסר בגין הרג חייל עיראקי, והוא שוחרר מהכלא באפריל של השנה שעברה.