לא מדברים לפריפריה? הדמוקרטים רשמו אומנם הישג מרשים בתל-אביב, אבל המפלגה כמעט ואינה קיימת בערי הפריפריה. בקריית שמונה, נהריה, עכו, טבריה, צפת ועפולה שבצפון - וכן בשדרות, באר שבע, אופקים, נתיבות, ערד, דימונה ואילת שבדרום, וערים רבות נוספות המרוחקות מגוש דן, המפלגה בכלל לא עברה את אחוז החסימה.

18% מכלל הקולות להם זכתה מפלגתו של יאיר גולן הגיעו מתל אביב, והדמוקרטים נמצאת גם במקום הראשון בשיעור ההצבעה בעיר - עם 21.3% מהקולות הכשרים. למעשה, אם הבחירות היו נערכות רק בתל-אביב, המפלגה הייתה זוכה ל-30 מנדטים.

יאיר גולן בקלפי בתל אביב ( צילום: דנה רעני )

גם ארבע הערים הבאות בחמישייה נמצאות באזור המרכז והשרון. בגבעתיים קיבלה הדמוקרטים 19.4% מהקולות, ברמת השרון 17.7%, בהוד השרון 14% וברמת גן זכתה המפלגה ל-12.8% מהקולות. בירושלים היא קיבלה 5.3% מסך הקולות ובחיפה - שהייתה מזוהה במשך שנים עם שלטום מפא"י - קיבלה המפלגה 10.4%. המקום הראשון הכללי בהצבעה לדמוקרטים נמצא קיבוץ פלך שבמועצה האזורית משגב, שם 80.8% מהמצביעים שמו פתק "אמת".

אבל, כאמור, בערים הרחוקות מהמרכז המצב שונה לחלוטין. בבית שמש המפלגה קיבלה רק 0.4% מקולות המצביעים, בקריית מלאכי 0.5%, בנתיבות 0.5%, באופקים 0.6%, בבית שאן 0.7%, בצפת 0.8%, בדימונה 0.9%, בטבריה 0.9%, בקריית גת 1%, באשדוד 1.2%, באריאל 1.3%, בשדרות 1.5%, באשקלון 1.5%, במגדל העמק 1.6%, בעכו 1.7%, בקריית אתא 1.7%, בעפולה 1.7%, בטירת כרמל 1.8%, בקריית גת 1.8%, בירוחם 2%, באור עקיבא 2.2% ובקריית שמונה 2.2%.

בבאר שבע הדמוקרטים קיבלה 2.5%, באילת ובנתניה 2.7%, בנהריה 2.8%, בערד 2.9%, במעלות תרשיחא 3.1% וביבנה 3.2%. גם בכמה ערים באזור המרכז המפלגה לא עברה את אחוז החסימה, בין היתר באור עקיבא, שם קיבלה המפלגה רק 2.3% מהקולות, בבאר יעקב 2.5% ובבת ים 3%.

ביישובים וערים אחרים, גם בפריפריה וגם באזור המרכז, המפלגה עברה את אחוז החסימה - אבל רק בקושי: בקריית מוצקין הדמוקרטים קיבלה 3.4% מכלל הקולות הכשרים, בכרמיאל 3.7%, בחולון ובפתח תקווה 3.8%, בקריית ביאליק ובראשון לציון 3.9% ובחדרה 4%.

המפלה ביישובים הערביים

באופן לא מפתיע, בערים החרדיות קיבלה המפלגה קולות בודדים בלבד, והייתה רחוקה מאוד מלעבור את אחוז החסימה. אלא שתמונה דומה נרשמה גם ברוב הערים הערביות - בניגוד לציפיות המפלגה, שקיוותה לקבל שיעור קולות משמעותי בהן וסיימה בפועל עם אלפים בודדים בלבד.

כך למשל, בחודשים שלפני הבחירות אמר חבר המפלגה גלעד קריב בריאיון לפודקאסט הפוליטי של ynet "120 ואחת" כי "עשרות אלפי אזרחים ערבים יצביעו לדמוקרטים". לדבריו, "שותפות פוליטית יהודית-ערבית זה לא רק דבר ברור מאליו בפוליטיקה של מדינה דמוקרטית, זה גם דבר חיוני לעתיד של מדינת ישראל. נתניהו מת מפחד מזה שהציבור הערבי ייצא להצביע".