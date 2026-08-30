חרדים קיצונים הגיעו הבוקר (ראשון) אל לשכת הגיוס בתל השומר וניסו לחסום את דרכם של 500 החרדים המתגייסים החדשים שנכנסו בשערי הבסיס. כ-300 מהמתגייסים מיועדים למסלולי הלחימה - פלוגת ח"ץ, חטיבת החשמונאים וגדוד נצח יהודה - ונאלצו לחלוף הבוקר על פני המפגינים שקראו לעברם "נמות ולא נתגייס". יוסף פרידמן ממודיעין עילית סיפר ל-ynet כי "לא ישנתי הלילה. אני נורא מתרגש, זו זכות גדולה להגן על המדינה".

גלריה חלק מהצעירים הגיעו בליווי המשפחות ( צילום: עמותת שומר ישראל )

( צילום: עמותת שומר ישראל )

פרידמן למד בישיבת ההסדר החרדית-קרבית "בצוותא", והוא מתגייס היום לנצח יהודה. כמוהו, גם איתמר ריינהולד, בוגר מכינת "ניצוץ באמונה", מתגייס לגדוד החרדי הראשון בצה"ל. "פשוט רציתי להיות חלק. אח שלי שירת בנצח יהודה, הוא נלחם כל המלחמה בעזה והוא נתן לי השראה", סיפר ריינהולד. שמואל כהן, חרדי נוסף שמתגייס לגדוד, אמר: "חשוב לי מאוד לתרום למדינה ולהיות חלק מהמערך ששומר על כולנו".

השלושה מתגייסים כאמור לגדוד נצח יהודה, שהוקם במטרה לאפשר לבני הציבור החרדי לשלב שירות קרבי משמעותי תוך שמירה על אורח חייהם. הכשרת הלוחמים בגדוד נמשכת כשמונה חודשים וכוללת טירונות קרבית ואימון מתקדם עד להסמכת רובאי 07. במלחמת "חרבות ברזל" הגדוד פעל בעיקר ברצועת עזה, אבל גם ביהודה ושומרון ובלבנון. לוחמיו חיסלו מאות מחבלים, איתרו אמצעי לחימה והשלימו משימות לסיכול טרור בגזרתם.

מסלול נוסף המוצע למתגייסים הטריים הוא גיוס לפלוגת ח"ץ בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. הפלוגה כוללת לוחמים חרדים בלבד, וההצטרפות אליה מותנית בהליך מיון וגיבוש ייעודיים. בין היתר המועמדים הצעירים יידרשו לבחון את הכושר, הנחישות והמוטיבציה שלהם לשרת ביחידה שפעלה במלחמה בארבע גזרות: יהודה ושומרון, רצועת עזה, לבנון וגם סוריה. הפלוגה לקחה חלק במבצעים התקפיים, מעצרים יזומים, משימות הגנה על הגבולות ואף השתתפה במבצעים להשבה לקבורה של חללים חטופים שהוחזקו בג'באליה.

ובינתיים, גם חטיבת החשמונאים ממשיכה להתרחב, כאשר הגדוד הסדיר הראשון בחטיבה - גדוד יונתן - יקלוט חלק מהמתגייסים. בחצי השנה האחרונה הגדוד פועל בדרום לבנון, במשימות הגנה על יישובי הצפון והשמדת תשתיות טרור ששימשו את חיזבאללה. לוחמי הגדוד איתרו ונטרלו משגרים שהיו כבר טעונים ומכוונים לעבר שטח ישראל. הם גם תפסו מחבל מכוח רדואן שנלקח לאחר מכן לחקירה בשטח הארץ.

לצד מסלולי הלחימה, כ-200 צעירים חרדים יתגייסו היום לתפקידים טכנולוגיים ולוגיסטיים כחלק ממסלולי "מעלות צור" ו"פרויקט יואב", המאפשרים להם לרכוש מקצוע וניסיון במהלך השירות. כל זה, כמו גם המסלולים ללוחמים, מתאפשר תוך התאמה לאורח החיים החרדי ולצורכיהם של המשרתים.

מנכ"ל איגוד "שומר ישראל", סא"ל במיל' יוסי לוי, אמר הבוקר כי "אנחנו רואים היום קפיצת מדרגה משמעותית. הצעירים החרדים שמגיעים לבקו"ם מוכיחים שאפשר לשלב בין שמירה קפדנית על זהות תורנית לבין תרומה ישירה לביטחון המדינה בקו הראשון. המשימה שלנו היא להמשיך ולבנות עבורם מעטפת שתאפשר להם לשרת שירות משמעותי ולשמור על אורח חייהם".

נושא גיוס החרדים מעורר מחלוקת בחברה הישראלית - ובמערכת הפוליטית. כעת, בתקופת בחירות, יום גיוס החרדים הפך גם לזירת נאומים והצהרות. בין היתר הגיעו למקום יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר. "הימים שבהם ההנהגה החרדית התביישה בכם ולא נתנה לכם גב נגמרו", אמר לייטנר למתגייסים. "אנחנו גאים בכם. מי שתורתו אמונתו צריך לקבל הגנה שתאפשר לו להמשיך ללמוד ללא פחד וללא רדיפה. מי שאין תורתו אמונתו - שישרת".