טיסה של חברת "איתיחאד" מאבו דאבי לתל אביב נאלצה לחזור על עקבותיה, ככל הנראה עקב סגירת המרחב האווירי של בחריין. לפי גורמים שטיפלו בעניין, "המטוס נדרש לשנות את נתיב הטיסה מעל סעודיה. מאחר שכמות הדלק שהייתה במטוס לא הספיקה להשלמת הטיסה בנתיב החלופי, והמשך הטיסה לתל אביב היה מביא לחריגה ממגבלות שעות הפעילות והמנוחה של צוות הטיסה הקבועות בתקינה התעופתית, התקבלה החלטה להחזיר את המטוס לנמל התעופה הבינלאומי זאיד באבו דאבי, לצורך תדלוק או החלפת המטוס במטוס גדול יותר, החלפת צוות הטיסה והמראה מחדש לתל אביב".