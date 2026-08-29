השחקנית האיראנית-אמריקנית ג'וול פרשאד, שהופיעה לאחרונה בעונה השלישית של "אופוריה" ומתגוררת בארה"ב, טוענת בריאיון ל"דיילי מייל" הבריטי כי כדורגלן נבחרת איראן רמין רזאיאן פנה אליה במהלך המונדיאל שנערץ הקיץ וביקש שתשלח לה סרטונים מיניים שלה. לדבריה, הוא גם לחץ עליה שתיפגש עימו ותצרף למפגש נשים נוספות.

פרשאד סיפרה כי רזאיאן פנה אליה בהודעה ישירה (DM) באינסטגרם, וחשפה בפני ה"דיילי מייל" צילום מסך מתוך ההתכתבות עימו. תחילה, אמרה, לא חשבה שעצם הפנייה היא חריגה, שכן יש לה קרוב למיליון עוקבים ולאחרונה היא הופיעה בסדרה המדוברת, ולדבריה התרגלה לכך שמפורסמים אחרים פונים אליה.

גלריה השחקנית ג'וול פרשאד (משמאל) והכדורגלן רמין רזאיאן ( צילום: Robert Cianflone/Getty Images, מתוך אינסטגרם )

אלא שההודעות שהתחילו כידידותיות הפכו לפלרטטניות ובמהרה גם למיניות ומטרידות, כשהכדורגלן החל לדרוש תוכן מיני ולהפעיל עליה לחץ להצטרף אליו לנסיעה שאליה ביקש ממנה "להביא נשים אחרות".

השחקנית מלוס אנג'לס, מיס קליפורניה לשעבר, פירטה את ההתכתבויות בריאיון ותיארה כי רזאיאן הזמין אותה למסיבה איתו במה שלדבריה שהרגיש כמו סיטואציה "בסגנון אפשטיין", כשהבינה שהוא נמצא עם אנשים אחרים, בהם גם בנו של בכיר במשמרות המהפכה. לדבריה, ההודעה הראשונה ממנו הגיעה בסוף יוני, בזמן שאיראן עדיין התחרתה בגביע העולם.

היא אמרה לו שהיא מקווה שהנבחרת תנצח, הוא הודה לה וחילופי ההודעות התרחשו לסירוגין, כשלעיתים עברו שעות ואף ימים ביניהן. "יום אחד קיבלתי הודעה מרמין: 'איפה את גרה? את כל כך סקסית?'", סיפרה. "לא חשבתי על זה יותר מדי, בהתחלה חשבתי שהשיחה שלנו עוסקת נטו בנבחרת, אז כשהוא התחיל לפלרטט איתי, חשבתי 'טוב, זו מחמאה נחמדה'".

צילום מתוך השיחה באינסטגרם ( צילום: מתוך ה"דיילי מייל" )

אחרי שהשיבה כי היא מתגוררת בלוס אנג'לס הוא שאל אם תרצה להיפגש איתו בפריז. היא השיבה בהיסוס: "אולי". באותו שלב היא מספרת כי השיחה קיבלה תפנית קיצונית ומטרידה: "במקום הודעות חמודות ופלרטטניות זה הפך ל'את אוהבת לעשות סקס עם בנות? היית עם בנות? את יכולה לשלוח לי סרטון שלך נוגעת בעצמך?'".

"זה פשוט עבר מאפס למאה", היא מתארת, "איך עוברים מ'את רוצה לראות אותי בפריז?', ל'תשלחי לי סרטון מלא שלך נוגעת בעצמך?'". פרשאד סיפרה כי הפסיקה להגיב, בתקווה שיבין שהיא חשה אי נוחות. אלא שלדבריה הוא שלח הודעות שוב ושוב אל תוך הלילה ולא הפסיק לשאול על חוויותיה המיניות ואם השתתפה באורגיות.

"פשוט המשכתי להגיד לא", היא אומרת. "אמרתי, 'לא, אתה יודע, אני לא יכולה לשלוח לך שום דבר. אני שחקנית, אני דוגמנית. אני לא רוצה ששום דבר ידלוף'". היא מספרת שהרגישה כל כך לחוצה עד שכמעט הסכימה להיפגש, עד שבדקה את שמו ומצאה מידע מטריד לדבריה, שקישר אותו להתנהגות בלתי הולמת כלפי נשים וילדות בעבר.

לדבריה, אחרי שחזר לאיראן הוא החל לשלוח לה הודעות מחשבון אינסטגרם פרטי. "ראיתי אותו מתחיל למחוק הודעות. כיביתי את מצב ההיעלמות והוא הדליק את זה בחזרה. זה הרגע שאמרתי לעצמי 'אני לא חושבת שזה בטוח בשבילי לדבר איתו יותר'".

היא טענה כי "השיחה שהוא ניהל איתי על אורגיות ואם אני בסדר עם נשים, שם זה התחבר לי שהקטע עם פריז לא היה רק על זה שאנחנו נוסעים ביחד. זו יותר כמו סחר, ושיהיו שם בנות אחרות. זה היה מאוד בסגנון אפשטיין". בשלב זה היא גם שמה לב שרזאיאן מבלה עם המשפיען האיראני ובנו של בכיר משמרות המהפכה לשעבר, סשה סובחאני: "היו תמונות שלהם יחד ליד אותו מטוס פרטי. ותמונה שלהם בטוויטר בסן טרופה".

ג'וול פרשאד ( צילום: מתוך האינסטגרם )

היא ביקשה להדגיש את תמיכתו של רזאיאן במשטר באיראן, משטר שהיא עצמה נפגעה ממנו: "נולדתי באיראן וגרתי שם עד גיל 18, כך שאישית עברתי טראומה על ידי המשטר. לקחו אותי לחקירה על זה שהראיתי שיער או צילמתי מסגד, אז חוויתי את זה על בשרי".

כשפרסמה פוסט על האינטראקציה עם הכדורגלן באינסטגרם החלה לקבל הודעות שכללו השמצות ואיומים. "הוקם ערוץ טלגרם שבו אנשים אמרו שיש פתווה נגדי (פסק הלכה איסלאמי) ושאני סוכנת מוסד סודית", שיתפה. לדבריה, למרות שספגה מתקפות והיו אף כאלה שקראו לה להתאבד, נשים נוספות יצרו איתה קשר וטענו שגם הן קיבלו הודעות בסגנון דומה מרזאיאן, כולל בקשות לצילומים מיניים.