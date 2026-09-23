המשטרה ושב״כ עדכנו היום (רביעי) על הגשת כתב אישום נגד שני מחבלים פלסטינים משכם, שתכננו לבצע שורת פיגועים, לחטוף חייל ולהתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ.
לפי הודעת הארגונים, יחידת הפח״ע בימ״ר ש״י ושב"כ חשפו פעילות של חוליית טרור באזור שכם, במסגרתה פעלו שני פלסטינים לקידום פעילות טרור, הצטיידות באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים.
מכתב האישום עולה כי השניים "פעלו במשותף החל מסוף שנת 2023 לקידום פעילות ׳צבאית׳. השניים הצטיידו במספר רב של כלי נשק בהם נשקים מסוג M-16 ,M-4, קלצ׳ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת. בנוסף פעלו לגיוס פעילי טרור נוספים ולהכשרתם תוך שביצעו אימוני ירי ודנו במגוון מתווי פיגוע נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון".
"במסגרת חקירתם", נכתב בהודעת המשטרה ושב"כ, "נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. על פי כתב האישום, לאחר שהשניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע 'פיגוע משיכה', להמתין להגעת השר לזירה ואז להתנקש בו. בהמשך הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות ואף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו".
"עוד עלה בחקירתם כי השניים עסקו בקידום מתווי פיגועים רצחניים באמצעות רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון, זאת לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צה"ל".
מהמשטרה ושב"כ נמסר כי מעצרם של השניים הוארך מעת לעת בבית המשפט ועם גיבוש התשתית הראייתית ע״י יחידת הפח״ע בימ״ר ש״י ושב״כ, הוגשו נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית שומרון. זאת לצד מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.
בן גביר מסר בתגובה: "זו כבר הפעם ה- 11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם. יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".
"הם חוששים ורועדים מהמחשבה שאהיה שר הביטחון, כי הם יודעים היטב: אצלי אין פשרות ואין הנחות. מה שאני אומר - אני עושה. רק בשבוע שעבר ביקרתי בבית הסוהר ופגשתי כמה מאלה שניסו לחסל אותי. ראיתי איך הם רועדים מפחד, איך הם אפילו לא מסוגלים להסתכל לי בעיניים. אותם מחבלים שרצו להפחיד אותי - הם רועדים מפחד היום. תודה לבורא עולם. תודה לשב״כ, למשטרת ישראל, לצה״ל וליחידת מגן ששומרים עליי. מי שמאמין לא מפחד!".