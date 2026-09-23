בן גביר מסר בתגובה: "זו כבר הפעם ה- 11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם. יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".

בן גביר מסר בתגובה: "זו כבר הפעם ה- 11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם. יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".

בן גביר מסר בתגובה: "זו כבר הפעם ה- 11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם. יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".