נער בן 17 מאזור השומרון שהגיע לאירוע סליחות נדרס למוות הלילה (בין חמישי לשישי) במתחם הקניות מול החוף וילג׳ בחדרה. חברו של הנער, בן 23, ירה לעברו של הדורס, נהג תובלה בן 21 מהיישוב כפר מנדא שבגליל התחתון, ופצע אותו באורח קל. במשטרה הדגישו כי מדובר באירוע על-רקע פלילי, ונפתחה חקירה בחשד לרצח. נהג הרכב מהגליל התחתון וחברו של הנער נעצרו.

גלריה הזירה בחדרה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

לפי החקירה הראשונית, הנער הגיע עם חבריו מהשומרון למתחם שבו נערך אירוע סליחות. בשלב מסוים התפתח עימות בין הצעירים לנהג תובלה שפרק סחורה במתחם. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע. אחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו באורח קל. הנהג המשיך בנסיעה ונלכד בכניסה לנתניה. מותו של הנער נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה.

שב"כ פתח גם הוא בחקירה בחשד שמדובר באירוע על-רקע לאומני, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב מנשה חוקרים את נסיבות האירוע.

מהמשטרה נמסר: "האירוע החל בעימות בין הצדדים, אשר במהלכו נדרס נער בן 17 ובהמשך בוצע ירי במקום", נמסר. "כתוצאה מהאירוע נפצע הנער באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. נהג הרכב נפצע באורח קל כתוצאה מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי.

"כוחות משטרה גדולים של תחנת חדרה הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בסיום הערכת מצב שהתקיימה החקירה הוטלה על ימ"ר מנשה".

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )