נער בן 17 מאזור השומרון שהגיע לאירוע סליחות נדרס למוות הלילה (בין חמישי לשישי) במתחם הקניות מול החוף וילג׳ בחדרה. חברו של הנער, בן 23, ירה לעברו של הדורס, נהג תובלה בן 21 מהיישוב כפר מנדא שבגליל התחתון, ופצע אותו באורח קל. במשטרה הדגישו כי מדובר באירוע על-רקע פלילי, ונפתחה חקירה בחשד לרצח. נהג הרכב מהגליל התחתון וחברו של הנער נעצרו.
לפי החקירה הראשונית, הנער הגיע עם חבריו מהשומרון למתחם שבו נערך אירוע סליחות. בשלב מסוים התפתח עימות בין הצעירים לנהג תובלה שפרק סחורה במתחם. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע. אחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו באורח קל. הנהג המשיך בנסיעה ונלכד בכניסה לנתניה. מותו של הנער נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה.
שב"כ פתח גם הוא בחקירה בחשד שמדובר באירוע על-רקע לאומני, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב מנשה חוקרים את נסיבות האירוע.
מהמשטרה נמסר: "האירוע החל בעימות בין הצדדים, אשר במהלכו נדרס נער בן 17 ובהמשך בוצע ירי במקום", נמסר. "כתוצאה מהאירוע נפצע הנער באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. נהג הרכב נפצע באורח קל כתוצאה מירי ופונה לקבלת טיפול רפואי.
"כוחות משטרה גדולים של תחנת חדרה הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בסיום הערכת מצב שהתקיימה החקירה הוטלה על ימ"ר מנשה".
הדיווח על המקרה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 01:40. הפרמדיקית יסכה בן נון וחובשי רפואת חירום ויקטור גולץ ויונתן ינקלביץ סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפצוע ששכב בחניית מרכז מסחרי לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש". בהמשך כאמור נקבע מותו.