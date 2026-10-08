לפני כשנה

נחשף ב-ynet

כי צה״ל החל בהליך בחינה מחודש של משרתי המילואים שנקבעו להם יותר מ-30% נכות רגשית, זאת לאחר שהמידע הרפואי הועבר בלא הסכמתם מאגף השיקום במשרד הביטחון (שבו קיבלו הכרה) לצה״ל. לאורך התהליך, בצה״ל טענו כי הכל נעשה כחוק. כך למשל,

בשיחה עם בכיר ממערך בריאות הנפש