פקחית של עיריית חיפה תועדה בעימות חריג עם עובר אורח בשכונת נווה שאנן בעיר, לאחר שלפי נוכחים פיזר חול על כתם שמן שהיה על הכביש כדי למנוע מאחרים להחליק. לטענתם, במקום לשבח את הפעולה שעשה עובר האורח, צעיר תושב העיר, הפקחית רשמה לו דוח. "הוא יכול להיכנס לי לתחת", נשמעה אומרת לאדם אחר שהתרעם על מתן הדוח. צפו בתיעוד העימות:

העימות עם פקחית עיריית חיפה ( צילום: שימוש מתוך סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





לפי הדברים שנמסרו בעקבות האירוע, הפקחית התעמתה עם אדם אחר שניסה להסביר לה את כוונתו של הצעיר למנוע סכנה לאחרים והשתמשה בשפה בוטה. לדברי מי שתיעד את האירוע, לאחר ששליח אופנוע החליק, הנוכחים במקום הזיזו את הקטנוע שנפל, פיזרו חול על כתם השמן והציבו קטנוע אחר כדי לחסום זמנית את קטע הכביש. לטענתם, הצעדים נועדו למנוע מרוכבים נוספים להחליק באותו המקום.

אלא שהפקחית דרשה לפנות את הקטנוע שהוצב בכביש והבהירה כי אם לא יפונה, יירשמו דוחות. במהלך חילופי הדברים אמר לה רוכב האופנוע כי יפנה למכר שלו בעירייה, כדי שיסביר לה את נסיבות האירוע. בתגובה השיבה לו הפקחית: "הוא יכול להיכנס לי לתוך התחת".

המתעד נשמע אומר: "יופי כל הכבוד, ככה המשטרה העירונית מדברת. אני פה חוסם את הכביש, הנה תראה שמן על הרצפה יש פה בן אדם שהחליק עם הקטנוע. הנה הקטנוע שלו. שמנו חול כדי שאנשים לא יחליקו. אכיפה עירונית ככה מדברת".