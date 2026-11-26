יומיים אחרי ההודעה על הפסקת המגעים בין מפלגת ישר למפלגת הדמוקרטים, גדי איזנקוט עדכן הבוקר (חמישי) על חידוש המו"מ מול מפלגתו של יאיר גולן. בהודעה נכתב כי "מרתון הדיונים לטובת חתימה על הסכם קואליציוני יתחדש הבוקר".

איזנקוט וגולן ( צילום: אלכס קולומויסקי, Jack GUEZ/AFP )

בדרך להקמת ממשלה בשבוע הבא, עדיין בתוך תקופת המנדט הראשונית, ניצב גם גולן. הוא הכריז שלשום על ניתוק מגע והפסקת השיחות עם איזנקוט על רקע מה שהתפרש כניסיון של גוש השינוי להוריד את מחיר הדמוקרטים בממשלה הבאה ולהכניס אותם לממשלה במחיר נמוך יותר.

בימים הקרובים צפוי איזנקוט להקדיש מאמצים לתוך הגוש עצמו, כדי לפתור בין היתר את הפלונטר שנוצר עם הדמוקרטים, שדורשים תיקים משמעותיים דוגמת המשפטים, החינוך, החוץ ואחרים. נכון לרגע זה, התיק המרכזי המסתמן שיינתן לדמוקרטים הוא תיק ביטחון הפנים שהובטח לגולן, ועליו הוא גם דיבר במהלך הקמפיין.

למרות זאת, בכיר במפלגת הדמוקרטים היטיב לתאר את התסכול מהיחס שלו הם זוכים במשא ומתן: "יש לנו יותר מנדטים מליברמן. מה הסיבה שלפיד יהיה מיועד לתפקיד שר החוץ ולא יאיר גולן למשל? מה הסיבה שלא נקבל תיק שחשוב למצביעים שלנו?".

10 ימים בלבד נותרו למנדט של איזנקוט, ושני צירים מרכזיים עדיין פעילים. איזנקוט הולך ומתקדם עם יהדות התורה, ובמקביל יו"ר ביחד נפתלי בנט משמר את ציר האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות יועציו. כך או כך, במערכת הפוליטית נרשמה אתמול דריכות שיא לאור העובדה שאיזנקוט מתקרב להצגת ממשלה בראשותו והשבעתה בשבועיים הקרובים, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא.

אחרי שייפגש עם גולן, הוא יתפנה לבנט - שבניגוד לליברמן שכבר מדבר על "ממשלה עם רוב יהודי", עוד לא הודיע שיתמוך בממשלה עם החרדים או בתמיכת המפלגות הערביות. בנט גם לא הודיע שיוותר על תיק הביטחון לטובת ליברמן, שמבחינתו כבר הגיע לסיכום במו"מ קואליציוני עם איזנקוט. במערכת הפוליטית מעריכים כי פרטי ההסכם בין ליברמן לאיזנקוט נותרו חסויים כדי להותיר מרחב תמרון, וייתכן שתיק המשפטים יילך גם הוא לבסוף למפלגת ישראל ביתנו.

בגוש השינוי עובדים מסביב לשעון על נושא אחד בלבד: הגיוס והסוגיות המשפטיות הנלוות אליו. המטרה היא להביא חבילה שלמה של הסכמות מול המפלגות החרדיות - או לכל הפחות יהדות התורה - שכוללת חקיקה, ניסוחים והוראת שעה שיפתרו את סוגיית הגיוס ויעניקו לחרדים ערבויות על רצינות הכוונות. בין היתר, בוחנים בגוש השינוי חקיקה של הוראת שעה בעלת תוקף של שלושה חודשים שתאסור מעצר עריקים ותאפשר את הסדרת הנושא. בנוסף יגובש מסמך עקרונות ובו מתווה גיוס שיובא כהצעת חוק ממשלתית.

על פי גורמים בגוש השינוי, לקראת הסיכום הסופי עם יהדות התורה יופעל לחץ כבד על מפלגת ש"ס להצטרף - וייתכן שאף יישמרו עבורה תיקים משמעותיים, כדי לדרבן את אריה דרעי לחבור לממשלה חדשה. בין היתר, יופקדו במשמרת תיק הדתות, הפנים והבריאות - שלושה תיקים חשובים מבחינת ש"ס ובעלי משמעויות גם מבחינת תקציבים ותפקידים למנגנון המפלגה.